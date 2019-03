Lac Baker: des allégations de harcèlement à la table du conseil

Altercations verbales, allégations de harcèlement et de dénigrement, menaces, les relations au sein de l’appareil municipal du village de Lac Baker continuent d’être des plus tendus, alors que le conseil municipal de l’endroit à décidé de sévir une fois de plus à l’encontre de l’une de ses élues.

Le maire Louis Chouinard a récemment signifié à la conseillère Sophie Vaillancourt qu’elle était à nouveau suspendue de ses fonctions de conseillère, cette fois pour une période de six mois.

Dans une missive adressée à la conseillère, dont l’Acadie Nouvelle a obtenu copie, le maire Chouinard a signifié que le conseil municipal lui imposait cette sanction en raison de manquements au code de conduite, du serment de confidentialité et à celui du serment d’office.

Plus concrètement, l’administration du village allègue que l’élue a effectué des achats au nom du village qui n’avaient pas été autorisés et qu’un dossier sur lequel elle travaillait en tant que conseillère n’avait pas été mené à terme dans les délais requis.

Sophie Vaillancourt assure pourtant que ces dépenses avaient obtenu l’aval du directeur général du village et que le dossier en question portant sur un programme d’aide en capital avait bel et bien été complété, outre les signatures devant accompagner les documents préparés.

Louis Chouinard, le maire du Village de Lac-Baker. – Archives

Cette suspension – avec salaire – intervient à peine un mois après le retour de la conseillère à la table du conseil. Cette dernière avait été écartée à l’automne dernier du conseil municipal pendant une période de 90 jours pour des raisons sensiblement similaires.

Cette pause forcée n’aura certes pas permis un retour à une certaine harmonie au sein du conseil du village situé dans la région du Haut-Madawaska, bien au contraire.

La rencontre publique mensuelle qui s’est tenue mardi soir a donné lieu à des échanges musclés impliquant des citoyens, les élus présents à la table du conseil, la conseillère punie et le même le directeur général du village, André Beaulieu.

En fait, les prises de bec ont débuté bien avant que ne s’entame officiellement la réunion, alors que quelques citoyens ont pressé de questions et de commentaires le maire Chouinard avant que ce dernier ne déclare la séance ouverte.

Une citoyenne s’est ainsi exprimée envers les élus en utilisant des termes peu élogieux à leur endroit. Celle-ci a indiqué que le directeur général du village agissait de manière condescendante et que les membres du conseil utilisaient un ton irrespectueux.

Animosité

De dizaines de pages de documents consultées par l’Acadie Nouvelle impliquant le maire et la conseillère démontrent clairement toute l’animosité qui peut exister entre eux depuis l’été 2017, période où André Beaulieu a joint le village de Lac Baker en tant que directeur général.

La situation est devenue si tendue que tous deux auraient récemment menacé de s’adresser aux tribunaux afin de faire cesser le harcèlement et la campagne de dénigrement dont ils se disent victimes.

«C’est dommage, parce tout se passait bien avant l’arrivée d’André Beaulieu à son poste. L’ancienne directrice faisait de l’excellent travail et guidait à merveille les nouveaux élus comme moi dans leur travail», raconte à ce sujet Sophie Vaillancourt.

«Il n’y a pas eu d’éléments déclencheurs pour expliquer cette dégradation des relations entre nous tous, ça c’est fait graduellement. On m’a humiliée, crié après moi devant public, accusée faussement de harcèlement, suspendue sans que je puisse me défendre et j’en passe», ajoute celle qui a porté les couleurs du Parti vert lors du dernier scrutin provincial.

Le maire de Lac Baker garde le cap

Question au sujet du climat toxique qui peut régner dans le village qui compte un peu plus de 700 habitants, le maire Louis Chouinard a indiqué ne pas s’en faire outre mesure.

«Les choses vont bien à Lac Baker, les opérations régulières se poursuivent au village comme à l’habitude et les gens sont quand même satisfaits de notre travail».

Le ton est toutefois moins serein lorsqu’il est question de la présence de Sophie Vaillancourt au sein du conseil et des récentes suspensions dont elle fût l’objet.

«Je dirais que le conseil est complètement écoeuré!», lance sans hésitation Louis Chouinard.

La présence d’un médiateur provenant du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux ne permettrait pas d’apaiser les tensions qui perdure à Lac Baker, selon le maire de l’endroit.

«Je ne crois pas qu’une telle présence soit nécessaire. J’ai tout essayé avec Mme Vaillancourt afin de calmer les esprits et de faire en sorte de pouvoir travailler en équipe, mais elle veut faire à sa tête et travailler à sa manière», a affirmé le maire Chouinard.

Jeudi, les deux élus ont laissé savoir qu’ils avaient fermement l’intention de mettre leur poste de maire et de conseillère en jeux lors des prochaines élections municipales qui se tiendront au printemps 2020.