Avec ses 165 kiosques, les propriétaires et futurs propriétaires de maison peuvent en apprendre davantage sur les nouvelles tendances en décoration et sur les façons de rendre leur domicile plus écoénergétique. - Acadie Nouvelle: Patrick Lacelle

Le 30e Salon de l’habitation du Grand Moncton – le plus grand événement en son genre au Nouveau-Brunswick – s’est ouvert au Colisée vendredi après-midi. Plus de 12 000 visiteurs y sont attendus.

Avec ses 165 kiosques, les propriétaires et futurs propriétaires de maison peuvent en apprendre davantage sur les nouvelles tendances en décoration et sur les façons de rendre leur domicile plus écoénergétique.

La rénovation et la décoration ont toujours la cote, mais l’efficacité énergétique est ce qui est le plus tendance ces jours-ci selon Denise Charron, directrice générale de l’Association des constructeurs d’habitations du Grand Moncton, l’organisme qui organise le salon.

«Les gens cherchent beaucoup l’efficacité au niveau de la climatisation et du chauffage. Les gens sont plus conscients de l’environnement et cherchent des produits qui sont de cette envergure là pour leur propriété autant à l’intérieur qu’à l’extérieur», a expliqué Mme Charron.

Plus de 12 000 personnes sont attendues au Salon de l'habitation du Grand Moncton ce weekend au Colisée. – Acadie Nouvelle : Patrick Lacelle

Depuis 30 ans, l’événement a beaucoup grandi. Les constructeurs érigent maintenant de grandes maisons à l’intérieur du Colisée, dans lesquelles les visiteurs peuvent trouver de l’inspiration en matière de décoration.

«On a évolué au niveau de la diversification. Au début, c’était plutôt au niveau des services, comme l’électricité et la plomberie. Les choses les plus essentielles dont les consommateurs avaient besoin dans le moment présent. Aujourd’hui, on voit à plus grande échelle la décoration, l’ameublement. Avant, on parlait surtout de nouvelles constructions, maintenant c’est plutôt la rénovation qui prime», a souligné Mme Charron.

Même si les gens magasinent de plus en plus en ligne, quand c’est au tour de leur maison, ils aiment encore voir le produit de près et parler avec les professionnels qui offrent les services avant d’acheter. C’est pourquoi les exposants y mettent le parquet.

«Les gens mettent beaucoup d’effort parce que c’est le salon où ils peuvent démontrer leurs produits et services en plus des nouvelles tendances. C’est aussi une occasion de faire du un à un avec les consommateurs. Avec la technologie, les gens peuvent maintenant faire beaucoup de recherche, mais les gens veulent toujours voir les produits.»

Le Salon de l’habitation du Grand Moncton se poursuit jusqu’à dimanche. Plusieurs ateliers y seront également offerts. Le coût d’entrée est d’environ 10$ par adulte.