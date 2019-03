La Ville de Dalhousie vient de subir un nouvel échec dans sa tentative d’obtenir du financement pour l’installation d’une turbine hydraulique de 99 kilowatts dans une de ses canalisations.

La turbine doit être installée dans la canalisation du barrage de Charlo. Depuis le départ de l’usine AbitibiBowater, cette canalisation se retrouve avec un surplus d’eau qui se déverse directement dans la baie des Chaleurs.

L’idée est donc de produire une certaine quantité d’électricité avec ce surplus inutilisé (environ 800 000 gallons par jour). L’électricité serait ensuite vendue à Énergie NB à raison d’une entente de vingt ans.

Selon les estimations de la Ville, cette petite turbine devrait générer des revenus annuels de 80 000$ à 100 000$.

Le projet est estimé à 1,4 million $. La Ville croyait initialement qu’il serait financé à parts égales par les trois paliers de gouvernements (municipal, provincial et fédéral). L’an dernier, le gouvernement libéral de Brian Gallant avait d’ailleurs annoncé qu’il s’associait au projet, à raison de 500 000$, en plus de permettre à la ville d’utiliser les canalisations (puisqu’il en est le propriétaire).

Le gouvernement fédéral est moins enthousiaste. La semaine dernière, la Ville a essuyé un nouveau refus de sa part, le troisième. L’APÉCA avait d’abord décliné sa participation, puis Ressources Naturelles Canada. Aujourd’hui, c’est l’agence Carrefour de la croissance propre qui annonce qu’elle passera son tour.

Le conseil municipal de Dalhousie n’y comprend rien.

«On est allé présenter notre projet à Ottawa et il avait reçu un accueil très positif. On l’avait alors vanté, le trouvant petit, intéressant et pas trop dispendieux. On était reparti avec l’idée que c’était enfin gagné», exprime le maire de l’endroit, Normand Pelletier.

Lors de sa dernière réunion publique, le maire a partagé le contenu de la lettre de refus du gouvernement fédéral avec l’assemblée. Dans celle-ci, on évoque que le projet ne cadre pas comme «projet vert» et ne constitue pas en une technologie «novatrice» puisque ce genre de turbine existe déjà ailleurs au pays.

«On a un gouvernement fédéral qui cherche des projets verts, qui veut réduire ses émissions de gaz à effets de serre, mais qui s’entête à ne pas nous donner son appui. Dire que ce n’est pas un projet vert, c’est n’importe quoi, car on crée de l’électricité avec un rejet d’eau inutilisé. De plus, il n’y a aucun autre système du genre dans le Canada Atlantique, je ne vois donc pas où nous manquons d’innovation. C’est incompréhensible», s’insurge le maire, ne tentant même pas de cacher sa frustration et sa déception.

«Ça fait trois ans que l’on travaille activement sur ce projet. On est très avancé dans le projet. Les études ont été réalisées, on s’est trouvé un partenaire sérieux (le gouvernement provincial). Bref, on ne comprend pas du tout où ça bloque au fédéral, pourquoi notre gouvernement refuse de participer, d’autant plus que ça aiderait notre municipalité à se remettre sur pied financièrement avec un petit revenu», note le maire.

Dalhousie ne peut plus reculer. La turbine a été commandée et son installation est prévue d’ici quelques semaines. Cela dit, l’absence du fédéral pourrait coûter cher.

La province s’est compromise jusqu’à maintenant pour un demi-million, mais pas davantage. La Ville pourrait donc devoir s’acquitter seule du reste de la facture, un montant d’environ 900 000$.

M. Pelletier et son équipe promettent néanmoins de continuer d’aller frapper à la porte du fédéral. D’ailleurs, le gouvernement (fédéral) a annoncé dans son budget de mardi des mesures additionnelles qui pourraient favoriser le financement de tels projets. Le maire entend bien s’enquérir de ces nouvelles opportunités.

«Si ça ne fonctionne toujours pas et bien, ce sera aux gens du Restigouche de décider l’automne prochain à quel point ce gouvernement a contribué à aider Dalhousie et la région, et à quel point il est pertinent de redonner un mandat à son représentant local», exprime M. Pelletier.