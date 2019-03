Plus que pharmacien-chef au Familiprix de Kedgwick, Jason Talbot est un «Pharmacien en Or».

Le jeune pharmacien restigouchois s’est vu décerner cette distinction en novembre dernier, lors du 18e Symposium pharmaceutique, organisé par la franchise Familiprix. Celle-ci vise à récompenser un pharmacien (de cette bannière) s’étant illustré dans sa pratique quotidienne et qui s’est démarquée dans sa communauté. Du coup, il est devenu le premier Néo-Brunswickois à remporter ce prix.

Il faut dire que Familiprix n’est pas la bannière la plus présente au Nouveau-Brunswick. Dans l’ensemble de la province, on compte à peine neuf succursales contre plus de 300 au Québec.

La succursale de Kedgwick appartient aux pharmaciens Marcel Post et de Mark Hines, également propriétaires de celle de Dalhousie. Ce sont eux qui ont soumis la candidature de leur employé.

«Jason est une partie importante du succès de notre succursale de Kedgwick, c’est indéniable», confie Marcel Post.

«Il s’implique beaucoup dans l’entreprise, dans le suivi des dossiers de ses patients, mais également dans la communauté en général. C’est une personne avec de belles qualités humaines, qui va bien au-delà de son mandat de pharmacien, et ce n’est pas nous qui le lui demandons. Un tel engagement méritait d’être souligné, et on est très fiers pour lui qu’il ait remporté le titre de Pharmacien en or», ajoute-t-il.

Humble mais fier

Pour sa part, Jason Talbot demeure très humble face à ce prix, tellement en fait que peu de gens à Kedgwick sont au courant de sa nomination. Malgré cette humilité, il avoue n’être pas peu fier de sa sélection.

«On partait de loin avec la pharmacie de Kedgwick quand je suis arrivé, en 2014. Depuis, je crois qu’on a réussi à développer un beau lien de confiance avec la communauté et les professionnels de la santé. Sur une note personnelle, je trouve que c’est une belle marque d’appréciation et ça fait d’autant plus plaisir que notre petite région a pu rayonner un peu dans un réseau beaucoup plus québécois. Ce prix me suggère qu’on fait quelque chose de bien», souligne-t-il.

Originaire de Kedgwick, M Talbot s’est expatrié pendant quelques années afin d’étudier dans son domaine. Il a toutefois décidé de revenir s’établir dans sa communauté. Et tant qu’à revenir, il a choisi de s’impliquer. On le retrouve notamment au sein des comités du Maillon, du Camps Canak et du projet de piscine régionale.

«Je n’ai pas l’impression de faire quelque chose de bien spécial, mais c’est vrai que je participe autant que possible au développement de ma communauté. Pour moi, c’est quelque chose de normal de s’impliquer si l’on veut améliorer les choses», indique-t-il.

À noter que le mois de mars est celui de la Sensibilisation en Pharmacie.