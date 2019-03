Eurobot 2019: le groupe de robotique de l’U de M représentera le Canada

Des étudiants de l’Université de Moncton visent un top 10 dans une compétition internationale de robot en Europe ce printemps. Ils y représentent non seulement l’Acadie, mais le pays tout entier.

Le Groupe de robotique de l’Université de Moncton, le GRUM, est la seule équipe canadienne à participer à la compétition internationale Eurobot. En 2018, la délégation acadienne s’est classée en 23e position. Cet été, l’équipe compte grimper plusieurs échelons.

«Plus de 500 équipes provenant de partout à travers le monde y participent chaque année. Notre objectif, c’est le top 10 parce que l’année dernière on a eu quelques petits bogues avec notre robot et on sait qu’on aurait pu faire mieux», a confié Jean-Christophe Dupuis, président du GRUM.

Chaque année, l’Eurobot modifie la compétition. Les participants doivent alors créer de toutes pièces de nouveaux robots. Les étudiants font tout eux-mêmes, de la programmation à la conception de circuits électroniques.

«L’année passée, on assume qu’il s’agissait d’un problème de communication entre l’ordinateur – le cerveau du moteur – et les contrôleurs qui s’occupent du fonctionnement des différents mécanismes de notre robot. Donc, cette fois, on va utiliser un système pour vérifier les messages pour s’assurer qu’il n’y a aucune erreur», a expliqué l’étudiant à la faculté d’ingénierie.

Initiative étudiante

Le GRUM est une initiative étudiante créée il y a quatre ans, qui regroupe une vingtaine d’étudiants provenant de différentes facultés. Ils partagent leurs connaissances dans les différents domaines afin de créer les meilleurs robots possible.

Certaines de ces connaissances, ils les apprennent en classe, mais la majorité provient simplement de leur débrouillardise.

«Toute la programmation qu’on utilise, ce n’est pas quelque chose qu’on apprend en classe. Ce sont des choses qu’on apprend par nous même avec l’expérience de construire des robots. C’est quand même la quatrième année que le GRUM existe.»

En fait, le GRUM est entièrement indépendant. Le groupe reçoit une aide financière de l’université, mais les étudiants doivent aussi organiser leur propre collecte de fonds en plus de recruter des membres dans les différentes facultés.

«C’est complètement automne de l’Université de Moncton et de la faculté d’ingénierie. On a quand même de l’aide de certains professeurs. C’est comme une entreprise. On cherche à amasser des fonds. On est un organisme à but non lucratif finalement.»

Le GRUM veut récolter 21 000$ cette. Cela devrait les aider à organiser leur voyage en France pour participer au Eurobot 2019 en mai et acheter les matériaux nécessaires. Le groupe a créé le www.grumoncton.ca pour les aider à atteindre leur objectif.

Pour les membres du GRUM, l’expérience de construire des robots et d’organiser une collecte de fonds s’apparente à gérer une petite entreprise. Il s’agit pour ces étudiants d’une expérience inestimable.

«Il n’y a aucun projet de cette envergure qu’on voit dans nos cours à l’Université de Moncton. Du point de vue d’un ingénieur en robotique, c’est la meilleure façon d’avoir une expérience similaire au marché du travail à l’université», souligne M. Dupuis.

Le GRUM voit grand. Il s’implique dans la communauté en aidant les élèves des écoles secondaires dans leur projet de robotique en plus de s’associer à la Ville de Moncton pour créer une exposition interactive à la Place Resurgo.

«On veut que le groupe de robotique devienne une raison pour venir à l’Université de Moncton», a conclu l’étudiant de cinquième année.

En plus de leurs cours et devoir, les étudiants impliqués dans le GRUM consacrent des milliers d’heures à la création de leurs robots.