Foyers de soins: les négociations reprendront lundi

Le syndicat des travailleurs des foyers de soins et la partie patronale seront de retour à la table des négociations lundi.

L’Association des foyers de soins du N.-B., accompagnée d’un représentant du gouvernement provincial, et le Conseil des syndicats des foyers de soins du N.-B. participeront aux pourparlers.

Les quelque 4100 travailleurs de 46 foyers de soins de la province sont sans contrat de travail depuis plus de deux ans. Ils demandent des augmentations salariales supérieures à la hausse de 1% offerte par leur employeur.

Les syndiqués ont voté à plus de 90% pour la grève le 7 mars. Une série de décisions judiciaires les obligent toutefois à continuer à travailler pour le moment.

Les trois partis d’opposition représentés à l’Assemblée réclament un arbitrage exécutoire afin d’éviter la grève et de régler le conflit. Ce mécanisme de résolution oblige les parties à respecter la décision d’un arbitre indépendant, peu importe le résultat. Ce dernier est invité à trancher les questions en litige, comme les augmentations salariales, après avoir analysé les offres des parties.

Selon Simon Ouellette, porte-parole du syndicat, la balle est désormais dans le camp du gouvernement progressiste-conservateur.

«On espère franchement que la situation va se débloquer, dit-il. On espère que M. Higgs et le gouvernement ont bien entendu les trois parties, les associations d’aînés, les syndiqués et les résidents qui leur demandent d’apporter une offre intéressante à la table ou d’aller en arbitrage exécutoire.»

La dernière proposition patronale, un contrat de trois ans avec une augmentation salariale moyenne de 10,5 cents l’heure tous les six mois, est jugée insuffisante face à l’augmentation du coût de la vie. Un recul du salaire réel risquerait d’aggraver la pénurie de main-d’oeuvre auquel est confronté le secteur, souligne Simon Ouellette.

Le juge de la Cour d’appel Raymond T. French a accepté, jeudi dernier, d’entendre l’appel de la province le 17 avril. Il a par la même occasion suspendu le droit de grève des travailleurs jusqu’à ce que le plus haut tribunal de la province se penche sur la question.

Les syndiqués déplorent que leur principal moyen de pression leur ait été enlevé.

«Les gens sont à bout, on veut que le gouvernement règle ça en proposant un bon contrat et mette fin à cette saga judiciaire, insiste Simon Ouellette. Nous trouvons ça dommage que le système juridique soit utilisé comme outil de négociation et pour faire traîner une situation. Si on nie aux employés le droit de grève, il faut un mécanisme de résolution alternatif.»