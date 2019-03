Le chien thérapeute Jacoby veille toujours au mieux-être des enfants

Marie Cadieux, la directrice littéraire de la maison Bouton d’or Acadie et l’initiatrice du projet pose en compagnie des trois auteures de Jacoby respire et visualise et d’une réplique du célèbre chien bienfaiteur. - Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance

Avec le lancement de la Trousse Jacoby, parents et éducateurs ont désormais un nouvel outil à leur portée afin de veiller au mieux-être et à la gestion du stress chez les jeunes.

À la fois pédagogique et littéraire, l’ensemble comprend les livres jeunesse à succès Un cœur, quatre pattes (2014) et Jacoby déménage! (2017), l’album Visualiser pour mieux se réaliser ainsi qu’une fiche d’accompagnement intitulée Comment apprivoiser le stress en famille, en salle de classe.

L’oeuvre est le fruit d’un long parcours de plus de 25 ans de recherches en gestion du stress en milieu scolaire et familial et d’une étroite collaboration entre l’Université de Moncton campus d’Edmundston (UMCE), le Club Richelieu d’Edmundston, la maison d’édition Bouton d’or Acadie et les auteures Renée Guimond-Plourde, Mélanie Plourde et Danielle Guimond.

La vedette incontestée de cette trousse est le chien thérapeute Jacoby, un magnifique Golden retriever qui a fait le bonheur de centaines d’enfants en classe et de visiteurs du Salon du livre d’Edmundston et de la bibliothèque publique Mgr-W.-J.-Conway jusqu’à son décès au printemps 2017.

«À une époque où on cherche à valoriser la santé psychologique chez les petits et les grands, un tel coffret arrive à point nommé. Ce lancement souligne aussi fortement les bénéfices des partenariats qui animent le développement de projets novateurs partout au Nouveau-Brunswick», a indiqué Marie Cadieux, la directrice littéraire de la maison Bouton d’or Acadie.

Aux dires de ses auteures, l’œuvre nouvellement proposée plonge Jacoby et ses proches dans un univers des plus réels, propice pour le lecteur à la réflexion au sujet des impacts du stress sur la santé.

L’illustratrice Danica Brine, la narratrice Chantal Poulin et le musicien Bruno Jacques Pelletier ont apporté leur touche bien personnelle au projet à la fois littéraire, pédagogique et musical.

«C’est un travail de composition différent des autres, j’irais jusqu’à dire que c’est l’un des plus intéressants projets en musique auquel j’ai participé», a raconté le guitariste qui prenait part la semaine dernière au lancement de la Trousse Jacoby respire et visualise.

«Il a laissé derrière lui des enseignements qui peuvent servir à tous », dira à son tour Renée Guimond-Plourde au public rassemblé à l’intérieur des murs de l’UMCE pour souligner l’événement.