Natalie Fougère parcourt un monde qu’elle n’a jamais vu

Natalie Fougère n’a jamais vu le monde dans lequel elle évolue, et ne le verra probablement jamais. L’Acadie Nouvelle a rencontré la résidente de Moncton pour mieux comprendre sa réalité et ses défis de tous les jours. Portrait.

D’un pas assuré, Natalie Fougère parcourt le centre-ville de Moncton, balayant le sol de sa canne de détection. Munie d’un embout à bille, cette canne lui permet d’identifier les obstacles qui se dressent sur son chemin.

«C’est un peu comme mes yeux. Lorsque je la passe sur différentes surfaces, je peux dire si c’est du plancher, de l’asphalte, de la glace…»

Non-voyante de naissance, Natalie est atteinte d’un sous-développement du nerf optique (hypoplasie). «Tout ce que je peux voir, ce sont quelques ombrages et j’ai une certaine perception lumineuse», explique-t-elle.

Dans son appartement adapté, de la peinture en relief lui permet d’ajuster la température du four ou la durée de cuisson du four à micro-onde. Bien entourée par sa famille, elle a appris à fonctionner de façon autonome dans un monde essentiellement conçu pour les voyants.

«Je n’ai pas eu le choix de m’adapter dès un très jeune âge. Je me suis toujours sentie différente, il y a eu des moments où je trouvais ça difficile. J’ai toujours eu le désir de voir, mais ce n’est pas quelque chose dont j’ai absolument besoin. J’ai réussi à m’adapter à tout ça, ça a fait de moi une personne positive!»

Confiante et débrouillarde, Nathalie n’a jamais manqué d’amis. S’aventurer à l’extérieur ne lui fait pas peur. Avec le temps, elle a appris à écouter le sens du trafic pour se repérer dans l’espace, ou à identifier les intersections grâce à sa canne.

Il lui arrive malgré tout de prendre des risques… et de se perdre.

«Quand ça arrive, je n’ai pas peur de demander de l’aide, lance-t-elle avec un sourire. Je suis quelqu’un qui sort beaucoup, je ne m’arrête pas souvent! Me déplacer c’est mon plus gros défi, surtout l’hiver lorsqu’il y a de la neige et de la glace sur les trottoirs. Lorsque tout est blanc dehors, je perds les repères que je pouvais avoir avec ma perception lumineuse. C’est pour ça que l’ouïe est mon sens le plus important. Et elle n’est pas plus développée que la normale comme pourraient croire certains!»

Il ne lui a jamais été difficile d’accepter sa condition, elle ne voit d’ailleurs pas de problème à ce qu’on la qualifie d’«aveugle». Le plus gênant, ce sont plutôt les interactions avec des personnes qui comprennent mal le handicap et ne savent pas comment réagir.

«Il y a des personnes qui se mettent à parler plus fort, d’autres qui vont me prendre par le bras pour me faire traverser la rue… Lorsque je traverse, je préfère tenir le coude de celui qui m’accompagne.»

L’hiver, chaque déplacement peut se transformer en un parcours piégeux. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre Le handicap n’empêche pas Natalie Fougère de multiplier les sorties entre amies et les activités sportives. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre Le handicap n’empêche pas Natalie Fougère de multiplier les sorties entre amies et les activités sportives. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

Un accès à l’emploi difficile

Natalie Fougère a étudié pendant de nombreuses années à l’Université de Moncton et détient deux baccalauréats, dont un en traduction. Elle est devenue la première étudiante utilisant le braille à réaliser un tel accomplissement.

«Pendant la cérémonie des diplômes, j’ai reçu une ovation! Ça reste un de mes plus beaux souvenirs», se souvient la femme de 33 ans.

Mais cette réussite académique ne l’a pas aidée à se faire une place sur le marché du travail. Impossible pour elle de trouver un emploi dans son domaine.

«Les employeurs sont assez peu ouverts à l’idée d’embaucher une personne non voyante, ils pensent que les équipements nécessaires sont très coûteux, déplore-t-elle. Souvent, ils veulent une personne avec plus d’expérience, mais personne ne me laisse bâtir cette expérience…»

C’est une réalité à laquelle sont confrontées bien des personnes vivant avec une perte de vision. Au Canada, le taux de chômage de cette population est trois fois plus élevé que celui de la moyenne nationale.

«Il faudrait nous donner une chance, il faudrait en faire plus pour sensibiliser les employeurs», estime Natalie Fougère, qui continue d’offrir des services de traduction à la pige et de s’implique auprès de l’Institut national canadien pour les aveugles (INCA) et du Conseil canadien des aveugles.