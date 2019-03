La seule entreprise aérienne restigouchoise ferme boutique

Les appareils de la compagnie Évasion Air ne volent plus depuis quelques mois. L’entreprise restigouchoise a en effet mis la clé dans la porte de son hangar non sans avoir tenté de stimuler l’activité aérienne dans le nord de la province durant quelques années.

Après un décollage réussi, l’entreprise Évasion Air de Charlo a depuis connu son lot de turbulences avant de finalement piquer du nez l’automne dernier.

Elle a officiellement mis fin à ses opérations aériennes à la fin octobre, sans tambour ni trompette. Les propriétaires ont vendu les appareils et les pilotes se sont trouvé de nouveaux cieux où voler.

C’est le cas du fondateur d’Évasion Air, Clément Nadeau. Celui-ci vient de retourner à ses premiers amours: les avions de ligne. Commandant d’un appareil pendant plusieurs années, il est en voie de compléter son premier vol comme copilote pour le compte d’Air Canada. Si tout va bien d’ici quelques mois, il redeviendra commandant.

Si ce nouveau décollage professionnel est excitant, il avoue qu’il aurait tout de même préféré rester au Restigouche au lieu de demeurer en semaine dans la région de Toronto. C’est d’ailleurs en grande partie en raison du rythme étourdissant de la ville qu’il avait choisi de laisser son poste de commandant et de lancer sa propre entreprise d’aviation.

Évasion Air a tenté plusieurs expériences. Cours de pilotage, vols privés, vols à destination de Montréal, d’Ottawa et des chantiers terre-neuviens. Elle a également proposé un service d’entretien et même des cours d’ultralégers. Au plus fort, elle comptait une vingtaine d’employés.

Toutefois, l’aventure ne fut pas toujours facile. M. Nadeau affirme notamment s’être buté à l’administration de l’aéroport à quelques reprises avec ses projets.

«On avait plein d’idées en tête. On les soumettait, mais ça prenait un temps fou avant d’obtenir une réponse, si bien que des projets sont morts. Je voyais beaucoup de potentiel avec l’aéroport de Charlo et j’en vois toujours. Malheureusement, tout le monde ne partage pas cette vision.»

«Selon moi, le conseil d’administration de l’aéroport est passé à côté d’opportunités incroyables de créer des emplois et de la richesse localement, mais aussi d’assurer un meilleur sort pour l’aéroport», exprime M. Nadeau.

Au chapitre des irritants, il y a notamment eu l’épisode du choix du transporteur Provincial Airlines pour effectuer les liaisons avec Terre-Neuve, une décision que M. Nadeau n’a jamais digérée.

«Puis l’automne dernier, ils ont voulu tripler notre loyer. C’était trop. Nos affaires allaient tout de même assez bien, mais on en a eu assez de toujours devoir se battre contre le conseil. Alors, on est parti», exprime-t-il, notant n’avoir jamais senti que sa compagnie était appréciée, ni la bienvenue.

Il affirme ne pas être le seul entrepreneur local dans lequel l’aéroport n’a pas cru. Il fait référence à des contrats qui ont échappé à d’autres entreprises du Restigouche au profit de compagnies de l’extérieur.

«On n’appuie pas ces compagnies. C’est très frustrant de voir cela, surtout quand tu sais que les municipalités et les DSL (districts de services locaux) déboursent de l’argent pour aider aux finances de l’aéroport. Cet argent, c’est l’argent des citoyens du Restigouche après tout et il s’en va à l’extérieur», dit-il.

Bientôt pilote à nouveau pour Air Canada, il laisse derrière cette aventure, non sans un goût amer en bouche.

«J’aurais préféré travailler à partir de ma région plutôt que de devoir le faire de Toronto. Et c’est dommage aussi pour la région dans son ensemble, car on perd de l’expertise dans le domaine de l’aviation», dit-il.

Les efforts ont été faits

Questionnée sur la fermeture d’Évasion Air et les affirmations de M. Nadeau, l’administration de l’aéroport de Charlo soutient avoir été bon joueur avec la compagnie aérienne et avoir tout fait – dans la mesure du possible – pour l’accommoder.

«On a été vraiment peiné d’apprendre le départ d’Évasion Air. Car malgré ce que sa direction semble penser, ils étaient des clients importants à nos yeux», explique Stéphanie Clark, directrice générale.

Selon elle, une proposition de location à long terme a été soumise à l’entreprise. Elle a plutôt appris par courriel, le 31 octobre 2018, que l’entreprise avait quitté son hangar. Encore à ce jour, Mme Clark dit n’avoir pas obtenu de raisons claires et précises sur le départ de l’entreprise de ses locaux à Charlo. Elle en déduit qu’elle n’a pas tout simplement pas voulu de l’entente à long terme sur la table.

La directrice avoue être la première à déplorer le départ de la compagnie aérienne. Elle refuse toutefois d’endosser l’odieux de la fermeture.

«C’est vraiment dommage de voir une entreprise de la sorte fermer ses portes. Nous, on voulait travailler avec elle sur une vision à long terme qui lui aurait permis de grossir. Et je suis tout à fait d’accord avec M. Nadeau lorsqu’il dit que c’est la région qui en sort perdante avec la perte d’expertise et la perte d’emplois. C’était notre seule ligne d’aviation restigouchoise et c’était une fierté pour l’aéroport», exprime-t-elle.

Quant aux accusations comme quoi l’aéroport est peu enclin à aider les entreprises locales, Mme Clark prétend au contraire faire de son mieux pour les accommoder.