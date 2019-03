Le français perd du terrain au N.-B.

Alors que le français perd du terrain au Nouveau-Brunswick selon une analyse de Statistique Canada, publiée lundi, un sondage réalisé pour le compte de La Presse Canadienne démontre que 42% de la population en Atlantique croit que le bilinguisme n’est pas important.

De 2001 à 2016, la minorité francophone au Nouveau-Brunswick est passée de 33,1% à 31,7% pour s’établir 231 610 personnes. L’utilisation du français comme langue d’usage a aussi reculé de 5% durant la même période.

Près de 152 000 Néo-Brunswick ont affirmé utiliser la langue de Molière au travail en 2016. Il s’agit d’une légère diminution comparativement à 2011 où un peu plus de 154 000 personnes ont affirmé parler le français au travail.

«Par contre, le nombre de travailleurs ayant déclaré utiliser le français comme langue secondaire en plus de leur langue principale au travail a augmenté pour passer de 39 120 travailleurs en 2001 à 44 570 en 2016, soit une hausse de 13,9 %», note Statistique Canada dans son feuillet d’information.

La proportion de gens qui parlent uniquement le français à la maison a aussi reculé de 2001 à 2016, passant de 24,3% à 21,7%.

Ces données sont publiées quelques heures après les résultats d’un sondage Léger réalisé pour le compte de la La Presse Canadienne pourtant sur l’importance du bilinguisme.

On y apprend que seulement 45% de la population en Atlantique considère important que le Canada soit perçu comme un pays bilingue. C’est sous la moyenne nationale de 54% et encore plus loin de l’importance qu’accordent les Québécois au bilinguisme. Pour 80% d’entre eux, le bilinguisme, c’est important.

Cette grande proportion de gens en faveur du bilinguisme au Québec, on la doit à la «force du nombre», note Rodrigue Landry, chercheur à l’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques.

Ces résultats n’étonnent pas Michel Doucet, spécialiste en droits linguistiques.

«Je crois que c’est quelque chose qu’on constate depuis toujours. Le bilinguisme à l’extérieur du Québec et des communautés francophones, n’est pas l’affaire des anglophones», a indiqué Me Doucet.

La population de langue officielle minoritaire au Nouveau-Brunswick, en pourcentage, était la plus importante en 2016 (31,7%) parmi toutes les provinces et tous les territoires, selon Statistique Canada. Alors, pourquoi les Canadiens de l’Atlantique se préoccupent peu du bilinguisme? On a posé la question à une sociolinguiste.

«Le bilinguisme ou la Loi sur les langues officielles, ça peut être perçu comme une affaire de francophones. C’est-à-dire, un ensemble de mesures mises en place pour permettre la reconnaissance des francophones. Dans ce sens-là, ce n’est pas nécessairement vu comme une façon de se concevoir comme un ensemble politique, mais plus comme un accommodement qui est fait pour une minorité de gens», explique Isabelle Violette, professeure au département d’études françaises de l’Université de Moncton.

Dans plusieurs coins du pays, il est possible de vivre sans avoir à prononcer un seul mot en français. C’est possible pour les anglophones de vaquer à leurs occupations sans avoir aucun contact avec des personnes qui parlent le français dans leur famille et même en public.

«Moins il y a contact avec un ensemble de personnes qui peuvent collectivement se reconnaître dans l’usage du français, plus le bilinguisme parait comme étant quelque chose de désincarné et quelque chose de purement juridique», mentionne Mme Violette.

Lueur d’espoir, très peu de jeunes (18-34 ans) disent que le bilinguisme n’a aucune importance, selon le sondage réalisé pour La Presse canadienne.

Ottawa invité à en faire plus

Rodrigue Landry, chercheur à l’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques, estime que le gouvernement fédéral doit en faire plus pour promouvoir le bilinguisme.

Le sondage portant sur l’importance du bilinguisme au Canada a été fait dans le cadre du projet de modernisation de la loi fédérale sur les langues officielles. Ce projet est très important selon M. Landry.

«Je trouve que le gouvernement fédéral ne fait pas assez pour valoriser le bilinguisme. Combien de personnes savent que les écoles françaises produisent les meilleurs bilingues au pays? Si on ne sait pas ça, il y a beaucoup de couples exogames qui penseront que si leur enfant va à l’école en français, il ne pourra aller à l’université en anglais. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça», a-t-il confié en entrevue à l’Acadie Nouvelle.

Le gouvernement Trudeau doit s’attaquer à cette lacune dans la refonte de la Loi sur les langues officielles tout en finançant mieux la recherche sur les minorités linguistiques, affirme le chercheur.

«La recherche est fondamentale. Comment peut-on décider quels sont les grands objectifs sur lesquels il faut miser pour favoriser la langue si on n’a aucune donnée?»