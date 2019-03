Les citoyens apprécient la nouvelle harmonie qui règne à Tracadie

Pour une deuxième réunion publique de suite, l’harmonie a régné autour de la table du conseil des élus de la Municipalité régionale de Tracadie, lundi soir. Signe de la détente, le maire Denis Losier s’est même permis quelques blagues. Les citoyens qui ont rempli la salle ont apprécié cette collaboration.

Plusieurs ont félicité la nouvelle attitude du maire et des conseillers pendant la période de questions réservée au public, au terme de la réunion ordinaire. Chacune des interventions a été saluée d’applaudissements bien sentis.

Le conseiller Jean-Yves McGraw, identifié au mouvement d’opposition au maire depuis quelques semaines, ne prend aucun crédit pour cette paix retrouvée.

Il y a une semaine, il avait demandé à ses collègues, dans les pages de l’Acadie Nouvelle, d’agir en adultes autour de la table.

«C’est le travail de tout le conseil, a-t-il répondu. À un moment donné, il faut devenir des adultes. Je ne prendrai jamais le crédit de ça. Jamais. Nous avons eu une réunion annulée à cause de la tempête et les esprits se sont alors calmés. Ç’a commencé à rouler mieux. Je ne dis pas que ce sera toujours parfait, mais on semble dans la bonne direction.»

M. McGraw a notamment apprécié les commentaires positifs des citoyens qui ont pris la parole.

«C’est satisfaisant. Ça prend de l’harmonie et, où il y a de l’harmonie, c’est plus facile. Ça demeure un milieu démocratique où tout le monde a droit à son opinion, mais c’est bon de travailler dans le même sens. Nous sommes tous élus pour représenter nos citoyens avec la capacité que nous possédons», a-t-il souligné, en espérant que ça se poursuive dans cette direction et tout en refusant de dire si la lettre de plainte – contenant la possibilité d’un vote de non confiance – remise au maire a eu à voir quelque chose.

Le maire Denis Losier s’est dit heureux de cette accalmie qu’il souhaite la plus longue possible.

«Ça fait du bien. Tout le monde a mis un peu d’eau dans son vin afin de donner à la population des réunions ordinaires bien réfléchies et respectueuses. Nous avons eu une très belle rencontre et de très bons commentaires», a-t-il noté.

Parmi les points à l’ordre du jour, c’était quasiment du copier-coller de la réunion du comité plénier d’il y a une semaine.

Ainsi, les élus ont confirmé les résolutions d’investissements majeurs (système ultraviolet, système d’aération, membrane et surpresseur) dans les projets d’amélioration des lagunes de traitement des eaux usées de Tracadie et de Sheila. Le maire a rappelé que ces sommes – plus d’un demi-million $ en équipements et 1,1 million $ en installations – faisaient partie des subventions fédérales et provinciales annoncées en 2016 de 6,6 millions $ pour le système d’eau et d’égout de la ville.

On a aussi adopté à l’unanimité deux résolutions concernant le dossier de la collecte des déchets sur le territoire de la municipalité. La MRT enverra une lettre à la Commission des services régionaux de la Péninsule acadienne l’informant qu’elle va lancer sa propre étude de cueillette sur son territoire. Les résultats devraient être connus dans un mois.

Tracadie veut savoir s’il vaut mieux lancer sa propre flotte, accorder à l’entreprise privée le ramassage de ses ordures ou encore y aller avec le projet de la CSR-PA d’instaurer sa propre flotte.

Enfin, le maire et les conseillers ont appuyé la rédaction prochaine d’un arrêté bannissant les pesticides et le glyphosate sur son territoire, à l’exception des terres de la Couronne. Un gestionnaire des dossiers juridiques sera d’ailleurs embauché et travaillera sur ce document dès son entrée à la ville, à la mi-avril.