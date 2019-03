Roger Doucet nommé PDG par intérim du CCNB

Roger Doucet a été nommé PDG par intérim du CCNB en fin de semaine. Il entrera en fonction le 8 avril 2019.

Il remplacera Liane Roy, qui a annoncé sa démission le mois dernier, après avoir suscité une vague de mécontentement en raison d’un style de gestion qui ne plaisait pas à plusieurs employés, dont des membres de la direction.

M. Doucet possède une vaste expérience dans le domaine de l’éducation. Il a été sous-ministre et sous-ministre adjoint au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement postsecondaire pendant une douzaine d’années.

Il a aussi œuvré au sein de la Francophonie à titre de sous-ministre adjoint aux Affaires intergouvernementales.

«Sa venue en tant que PDG intérimaire sera sûrement bien reçue dans la poursuite de l’évolution de notre institution. Le conseil a chaleureusement accueilli m. Doucet lors de sa réunion en fin de semaine, tout en étant conscient des défis à relever pendant cette période de transition», a déclaré la présidente du Conseil des gouverneurs, Rachel Maillet Bard.

«Pendant toutes ces années où j’ai travaillé dans le domaine de l’éducation postsecondaire, j’ai toujours admiré la compétence, le professionnalisme et l’engagement du personnel du CCNB, ainsi que la qualité des services offerts au sein de l’institution. Je suis honoré d’avoir la chance de faire équipe, encore une fois, avec le personnel des campus et du siège social, et leurs nombreux partenaires», a mentionné M. Doucet.

Roger Doucet sera en fonction jusqu’à ce que le nouveau ou la nouvelle PDG sera choisi(e) au cours des prochains mois.