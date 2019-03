Sauvée d’une rivière glacée par son frère

Karel et Maïla près de la où le drame a failli se jouer. Ils sont accompagnés de leur chien Ectus. - Gracieuseté: Natalie Léger

Un garçon âgé de 12 ans de Kent a sauvé sa petite soeur d’une rivière glacée. Leur mère raconte leur mésaventure afin de prévenir que d’autres subissent le même sort.

Maïla Godin, 10 ans, se promenait dimanche après-midi avec une amie et son chien, Ectus, dans Saint-Ignace, une petite communauté de Kent-Nord située près de Kouchibouguac.

Alors que le trio s’apprêtait à traverser un pont, Ectus, un Cockapoo âgé de 6 ans, a soudainement couru sur la glace mince de la rivière. Inquiète, Maïla l’a suivi afin de le ramener sur la berge.

Elle s’est cependant aventurée trop loin. La glace s’est rompue sous ses pieds.

La fillette a réussi à s’accrocher à la glace avec ses coudes. Le courant de l’eau poussait ses jambes sous la banquise. Elle a commencé à crier au secours. Elle sentait ses forces l’abandonner.

Entretemps, son frère Karel (Godin) se promenait dans les rues de la communauté à bord sa bicyclette électrique, qu’il conduisait pour la première fois ce printemps. Par hasard, il a roulé dans le secteur du pont quelques instants après que sa soeur soit tombée dans l’eau glaciale.

Quand il a entendu ses cris, il est allé à sa rescousse.

«Quand mon garçon est arrivé sur la scène, la première chose qu’il a dit est: “reste calme, souviens-toi de ton cours de nage. Tiens fort et bats les pieds”», explique la mère des deux jeunes, Natalie Léger.

Maïla a réussi à se stabiliser, mais elle n’avait pas la force pour sortir de l’eau. Karel a agi sans hésiter: il est sauté à l’eau pour l’aider.

«Il n’a pas vu d’autre option. Il devait aller dans l’eau pour aller la chercher. Il l’a ramassé dans ses bras. Heureusement qu’il est un athlète, et il a réussi à l’aider à sortir de l’eau», mentionne la mère, ajoutant que son fils a aussi réussi à convaincre Ectus à revenir sur la berge.

De retour à la maison, les jeunes avaient visiblement froid. En se réchauffant, ils ont expliqué à leurs parents ce qui s’était produit. Un peu plus tard, Mme Léger et son mari sont allés visiter la rivière avec Karel.

«On est allé voir, et c’est très clair que si ma fille avait lâché prise, elle se serait retrouvée sous la glace. Dès qu’on est happé par le courant, on ne peut plus en sortir.»

«Karel est un héros. Ma fille est vivante aujourd’hui et c’est grâce à ses actions.»

Il va sans dire que la famille de Saint-Ignace a vécu une journée émotive. Avec un peu de recul, lundi, la mère a décidé de parler publiquement de l’accident.

«Ma fille est tombée à travers la glace, et mon garçon l’a sauvée. C’est une histoire qui mérite d’être partagée. Ce temps-ci de l’année, c’est un problème qui peut arriver», confie-t-elle.

Si Maïla a réussi à s’en sortir indemne, c’est aussi grâce aux cours de nage qu’elle suit au Centre Aquakent. Tout récemment, leur instructrice Line Daigle leur avait montré – comme elle le fait chaque printemps – comment agir quand on chute à travers la glace.

«Ma fille m’a dit: “si j’avais une chose à dire, c’est que les cours de nage sont importants. Ils m’ont sauvé la vie.”»

Pour sa part, Karel ne se considère pas comme un héros, selon sa mère. Les actions parlent cependant plus fort que les mots. «Il a fait exactement ce qu’il devait faire. Il a eu une présence d’esprit et un sens d’initiative incroyables.»