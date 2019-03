Une usine de pot dans la capitale: Canopy obtient le feu vert de Santé Canada

Canopy Growth cultive du cannabis dans sept provinces canadiennes. Elle prévoit que l’usine de la capitale produira plus de 5000 kg de cannabis à des fins thérapeutiques et récréatives. - Archives

À vos marques, prêts, plantez! Canopy Growth vient d’obtenir le feu vert pour produire du cannabis dans son usine de Fredericton. L’entreprise prévoit embaucher des dizaines de personnes au cours des prochaines semaines.

Après plusieurs mois d’attente, Canopy Growth peut enfin cultiver du cannabis dans ses installations de la capitale. Elle a reçu sa licence de Santé Canada vendredi dernier.

Cette société ontarienne est la quatrième à recevoir la bénédiction du fédéral au Nouveau-Brunswick, après OrganiGram (Moncton), Tidal Health Solutions (St. Stephen) et Zenabis (Atholville).

Le vice-président aux communications de Canopy Growth, Jordan Sinclair, affirme que ses collègues n’ont pas perdu une minute et que la production est déjà en cours.

«Avant de recevoir notre permis, nous ne pouvions pas avoir de cannabis sur place. Mais il y a maintenant du cannabis sur place. (…) On a déjà fait un envoi et il y a des plantes dans l’usine en ce moment», dit-il en entrevue téléphonique.

De 30 à 35 personnes travaillent à l’usine de Fredericton. Jordan Sinclair explique que des dizaines d’autres travailleurs devront être embauchés prochainement.

«On espère que l’équipe sera formée de 70 personnes d’ici à l’été. Et ensuite, lorsque la production tournera à plein régime – après l’été – on aura 135 employés.»

Une foire de l’emploi sera organisée plus tôt que tard afin de trouver des gens dotés de toutes sortes de compétences. La plupart des postes seront en fabrication, selon ce porte-parole.

«Certaines personnes seront responsables des installations, s’assureront que tout fonctionne comme il le faut. On va avoir besoin de gens qui comprennent les systèmes électriques, les échangeurs d’air et les divers systèmes dans la salle de production. Et on a besoin de gens qui connaissent les plants, qui s’assurent qu’ils sont en santé et que l’on en tire le maximum. Et on a besoin de gens responsables du respect de la réglementation.»

Lorsqu’on lui demande quels salaires seront offerts aux personnes choisies, Jordan Sinclair se garde bien de vendre la mèche. Mais il assure que la rémunération est intéressante et que l’entreprise offre des incitatifs.

«Une chose de plaisante avec Canopy, c’est qu’on est une compagnie cotée en bourse. Tous nos employés obtiennent des options d’achat d’actions. Si l’entreprise performe bien, les employés en bénéficient. On offre des salaires compétitifs, des vacances, de très bons avantages sociaux et des options d’achat d’actions», dit-il.

Canopy Growth cultive du cannabis dans sept provinces canadiennes. Elle prévoit que l’usine de la capitale produira plus de 5000 kg de cannabis à des fins thérapeutiques et récréatives. Les premières récoltes devraient être effectuées au cours des six prochains mois.

Les récoltes issues de Fredericton seront vendues sous la marque phare de l’entreprise, Tweed, qui est déjà vendue dans toutes les provinces canadiennes.

Un investissement majeur avec un coup de pouce du gouvernement

Le début de la production dans l’usine de Fredericton se trame depuis des mois déjà. Cette expansion a été annoncée en grande pompe en juillet 2018.

L’entreprise Canopy Growth avait alors dit souhaiter investir 40 millions dans son usine de la capitale et y et créer jusqu’à 136 emplois.

Le gouvernement libéral de Brian Gallant avait alors annoncé qu’il lui donnerait un coup de main sous la forme de subventions salariales pouvant atteindre 1,3 million $. Cette aide a été accordée par l’entremise d’Opportunités NB, une société de la Couronne.