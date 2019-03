Deux nouveaux procureurs à Campbellton d’ici mai

Il n’aura finalement pas fallu bien longtemps au ministère de la Justice pour remplacer les deux postes de procureurs de la Couronne vacants au Restigouche.

Le bureau des procureurs à Campbellton fonctionne depuis le début de l’année uniquement grâce à l’aide de procureurs voyageurs. Cette situation fait suite aux démissions simultanées en décembre des deux personnes qui assumaient ces postes, une situation plutôt inusitée.

Cette problématique a soulevé plusieurs inquiétudes au sein de la communauté, notamment au sein des élus de la région qui craignaient de voir l’embauche de nouveaux candidats traîner en longueur et même, de ne voir qu’un seul poste être pourvu.

Mais voilà, deux nouveaux éléments se joindront bel et bien à l’équipe du Palais de justice de Campbellton.

«Les gens peuvent être rassurés, le processus d’embauche est complété et deux nouveaux procureurs entreront bientôt en poste», confirme le sous-procureur général adjoint par intérim du Nouveau-Brunswick, James McAvity.

Les nouveaux procureurs sont Marie-Claude McIntyre et David Landry. Il s’agira d’un retour au Restigouche pour Me McIntyre, elle qui avait assumé la tâche de procureure dans la région durant quelques mois et qui est actuellement en poste dans la région de Moncton.

De son côté, Me Landry est un avocat qui travaillait en pratique privée. Les deux candidats devraient commencer leur nouvel emploi d’ici quelques semaines, fort probablement au mois de mai estime M. McAvity

Pour ce dernier, l’embauche de ces deux candidats aussi rapidement constitue un stress énorme de moins pour son bureau, mais aussi pour les procureurs voyageurs qui doivent assurer la couverture de la région depuis janvier.

«On ne veut jamais laisser des postes de procureurs vacants trop longtemps, et plus spécifiquement dans un cas comme celui-ci où l’on tombe sans procureur permanent pour une région entière. Il faut comprendre aussi que ce n’est pas idéal non plus d’utiliser des procureurs voyageurs en permanence et sur de grandes distances. C’est très dur sur le personnel, et particulièrement stressant durant la période hivernale. On est donc vraiment très content d’avoir pu régler cette situation rapidement en proposant deux bons candidats pour Campbellton», note M. McAvity.