Le N.-B. se met-il la Chine à dos?

L’opposition officielle à Fredericton s’inquiète de l’avenir des relations commerciales entre le Nouveau-Brunswick et la Chine à la suite d’une décision du ministre provincial de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.

Le ministre Dominic Cardy a annoncé le mois dernier son intention de mettre fin le plus tôt possible à un partenariat entre les écoles anglophones du Nouveau-Brunswick et l’Institut Confucius.

L’objectif de l’Institut qui est financé par le gouvernement chinois est de promouvoir et enseigner la langue et la culture chinoise dans les écoles.

M. Cardy est cependant d’avis que les enseignants chinois qui participent aux programmes dans les écoles du Nouveau-Brunswick sont censurés par le Parti communiste chinois qui leur dictent ce qu’ils peuvent et ne peuvent pas dire sur leur pays.

«Leur travail consiste à créer un visage amical et joyeux pour un gouvernement qui est responsable de plus de décès que presque tous les autres dans l’histoire de notre espèce», a notamment déclaré Dominic Cardy à la CBC.

«Et je ne pense pas que dans un système éducatif censé être le véhicule qui transmette nos valeurs à la génération suivante, il est approprié de montrer que nous sommes ouverts à un gouvernement qui se comporte de cette manière.»

Mardi, le chef par intérim du Parti libéral, Denis Landry, a mis en garde le premier ministre Blaine Higgs contre la décision de son ministre de l’Éducation qui risque selon lui de froisser le géant chinois.

«L’ancien ambassadeur du Canada en Chine, Guy Saint-Jacques, nommé par le gouvernement Harper, a déclaré que notre ministre de l’Éducation avait clairement outrepassé les limites dans ce dossier. Les fonctionnaires chinois ont pris note de ces commentaires très incendiaires», a déclaré M. Landry durant la période de questions.

Le Parti libéral craint notamment pour les entreprises de la province qui tentent de brasser des affaires avec le pays le plus populeux de la planète et la deuxième économie mondiale.

«Compte tenu de ce qu’a dit le ministre sur cette question, avez-vous envisagé l’option de le récuser du dossier?», a-t-il demandé au premier ministre.

Le climat commercial est déjà tendu entre le Canada et la Chine. Cette dernière boycotte les graines de canola en provenance du Canada, alors que la directrice financière du géant chinois des télécommunications Huawei est détenue au pays en raison des accusations criminelles déposées contre elle aux États-Unis.

Dans ses réponses au chef de l’opposition officielle, Blaine Higgs a semblé admettre que Dominic Cardy était peut-être allé trop loin.

«Vous savez, beaucoup d’entre nous disent des choses, puis se disent: bon, bon, j’aurais peut-être pu dire cela autrement.»

«Ne faisons pas toute une affaire avec ça, car cela pourrait alourdir la relation que nous voulons nous maintenir (avec la Chine)», a indiqué M. Higgs.

Le premier ministre a rencontré le consul général de Chine à Montréal, Chen Xueming, la semaine dernière, et l’a assuré que le Nouveau-Brunswick respecterait tous ses contrats avec la Chine, y compris celui concernant l’Institut Confucius.

«En ce qui concerne les contrats que nous avons et la manière dont nous progressons à cet égard, nous les honorerons, car il est important que nous le fassions pour maintenir une relation ouverte», a dit Blaine Higgs.

La Chine est un marché important pour les produits agroalimentaires et les produits de la mer du Nouveau-Brunswick. Elle représente toutefois moins de 1% de l’économie du Nouveau-Bruns­wick, selon le ministre Cardy.