Les bleuetières ne craignent pas l’interdiction du glyphosate

Les producteurs de bleuets de la municipalité s’adapteront assez facilement à l’interdiction à venir d’herbicides à base de glyphosate sur le territoire de Tracadie, croit Louis-Philippe McGraw, président de l’Association des producteurs de bleuets sauvages du nord-est du Nouveau-Brunswick.

En début de semaine, le conseil municipal de Tracadie a donné le feu vert à la rédaction d’un arrêté qui vise l’interdiction de l’épandage de pesticides sur son territoire, à l’exception des terres de la Couronne.

Un gestionnaire de dossiers juridiques sera bientôt embauché. Cette personne travaillera sur le document dès son entrée en poste, à la mi-avril.

De façon générale, les plus grands utilisateurs du glyphosate, dont la marque la plus connue est le Round-Up, commercialisé par l’entreprise Monsanto, demeurent les entreprises du secteur forestier et agricole. Dans certaines régions de la province, Énergie NB s’en sert pour gérer la croissance de la végétation à proximité des lignes à moyenne et haute tension.

La Municipalité régionale de Tracadie compte plusieurs acres de bleuetières, mais les producteurs ont déjà commencé à réduire l’utilisation de pesticides à base de glyphosate depuis un certain temps, explique Louis-Philippe McGraw.

«Je pense que c’est quelque chose qui était utilisé davantage dans le passé. Je dirais que ça fait plusieurs années que c’est peu utilisé dans le domaine du bleuet. En général, il l’est davantage dans le contexte du développement d’une nouvelle bleuetière, mais rarement dans la récolte annuelle.»

Selon M. McGraw, plusieurs producteurs se sont tournés vers d’autres solutions efficaces.

«Je ne peux pas parler au nom de tous les agriculteurs, mais j’ai vérifié avec un groupe qui cultive 2000 acres de bleuetières dans la région. Au cours des dernières années, on me dit qu’ils n’ont pas utilisé de glyphosate. Ça m’a satisfait comme réponse. J’imagine qu’il y a très peu de producteurs qui s’en servent régulièrement.»

Bien que le nouvel arrêté de Tracadie prévoit une exception pour les terres de la Couronne, des sociétés publiques provinciales comme Énergie NB ont néanmoins cessé d’arroser des herbicides dans la région de Tracadie.

«On travaille toujours avec les communautés. On comprend qu’il y a des craintes. On n’a aucun problème à trouver des alternatives. Ce n’est pas un défi pour nous de ne pas nous servir de ces produits, surtout lorsqu’on est proche des municipalités», explique Marc Belliveau, porte-parole chez Énergie NB.

«Si Tracadie met en place un arrêté, on travaillera avec la municipalité pour être conforme.»