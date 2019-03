Mauvaise journée pour des conducteurs de VTT et de motoneige

Un barrage routier pour véhicules hors route à Bathurst a permis à la police d’intercepter un conducteur en état d’ébriété et de donner une quinzaine d’avertissements et de contraventions.

Les agents de la force policière de Bathurst, du Département de la Sécurité publique division de véhicules hors route et de la GRC de Bathurst ont mis en place un barrage routier à Bathurst-Est, samedi soir.

Une personne a été accusée de conduite avec facultés affaiblies et d’avoir pris la fuite à la vue des policiers.

Huit avertissements et six contraventions ont été émis pour diverses infractions. Quelque 26 motoneiges et huit véhicules tout-terrain ont été vérifiés.