Pénurie de médecins: un répit, mais pas de solution long terme à Dalhousie

Le Réseau de santé Vitalité a annoncé, mardi, qu’une couverture médicale sera finalement disponible ce week-end à la clinique sans rendez-vous de Dalhousie (CSC St.Joseph). Cette situation est toutefois temporaire et n’est pas une solution au manque chronique de médecins dans cet établissement.

Un docteur sera en service les 30 et 31 mars au Centre de santé communautaire St. Joseph

Il s’agit d’une mesure temporaire, exceptionnelle même, qui ne change absolument rien à la problématique qui persiste au CSC-St.Joseph.

«Nous avons été chanceux qu’un médecin se soit proposé d’effectuer la couverture pour ce week-end, mais on doute que ça survienne régulièrement d’ici à ce que l’on puisse embaucher le personnel nécessaire pour le centre. Pour le moment, donc, on n’a réussi qu’à couvrir cette fin de semaine», explique Thomas Lizotte, porte-parole du Réseau de santé Vitalité.

Celui-ci confirme que la situation est demeurée inchangée et qu’aucun progrès n’a été effectué au niveau du recrutement de médecins depuis l’annonce, la semaine dernière, de la diminution de service au CSC St.Joseph.

Le réseau se réfère toujours à l’horaire allégé élaboré jusqu’au 12 avril. D’ici là, on prévoit redoubler d’efforts pour combler le manque au chapitre des ressources humaines. Il n’y aura donc pas de services de médecin les mercredis, jeudis et vendredis de 16h à 20h et ce, jusqu’à la mi-avril.

En temps normal, la clinique de Dalhousie devrait fonctionner avec une rotation de six médecins. Depuis un certain temps toutefois, elle fonctionnait avec quatre médecins seulement. Puis il y a quelques semaines, le départ de deux autres médecins a rendu la situation intenable.