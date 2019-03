Une entreprise de Québec à la recherche d’objets de collection au N.-B.

Ce billet de 500$ émis en 1935 par la Banque du Canada peut valoir plus de 100 000$. - Photo Musée Banque du Canada

Des représentants de l’entreprise Encan International s’apprêtent à séjourner quelques jours au Nouveau-Brunswick afin de tenter de mettre la main sur de rares objets de collection et de procéder à l’achat de monnaies, de bijoux et autres items de valeur.

La tournée s’amorcera ce mercredi matin au Centre E. et P. Sénéchal à Grand-Sault avant de se transporter jeudi à Oromocto, à Fredericton vendredi et samedi et finalement à Edmundston pour la dernière journée d’activités mercantiles qui se tiendra le dimanche, 31 mars.

Certains des objets convoités par l’entreprise peuvent valoir une véritable petite fortune pour un collectionneur qui serait prêt à s’en départir.

Un exemplaire de la Croix de Victoria, une haute décoration militaire qui est remise pour des actes de bravoure, pourrait par exemple valoir à son propriétaire un montant de 150 000$.

Encan International se dit prêt à offrir une somme de 125 000$ pour la série de cartes de hockey V129 de l’année 1936-37 qui serait en parfaite condition.

Des cartes plus récentes de joueurs recrues tels que, Bobby Orr, Bobby Hull, Mickey Mantle, Michael Jordan, Babe Ruth, Maurice Richard, Gordie Howe et Wayne Gretzky peuvent valoir à elles seules des centaines de dollars.

De rares cartes de joueur de hockey ayant évolué au début du siècle dernier, comme celle de Bert Comeau, ont une valeur qui dépasse 100 000$.

En 2016, une carte recrue de Wayne Gretzky en parfaite condition a été vendue pour un montant de plus de 600 000$ lors d’un encan.

«C’est évident que ce genre d’objets ne se retrouvent pas dans les sous-sols de toutes les familles du Nouveau-Brunswick, mais ces événements d’achats peuvent mener à des transactions qui sont bénéfiques tant pour les clients que pour notre entreprise», a expliqué Roxanne Paquet, d’Encan International.

La Croix de Victoria peut dépasser un montant de 150 000$. – Photo: Ministère de la Défense nationale

Des pièces dans les valeurs de ½ et 1 cent qui furent émises entre 1861 et 1864 au Nouveau-Brunswick avant que la province ne joigne la Confédération canadienne sont entre autres dans la mire de l’entreprise, tout comme la monnaie canadienne et américaine qui remonte aux années 1960 ou aux années précédentes.

Des billets de banque de 25$,100$ et de 500$ qui ont été émis en anglais et en français en 1935 ont également une très grande valeur marchande, comme en témoigne le prix d’achat du billet de 500$ qui peut dépasser aujourd’hui 100 000$.

Pour les nombreuses personnes qui n’ont pas en main ces précieux biens de collection, sachez que les marchands qui visitent la province cette semaine procèdent également à l’achat de tous bijoux en or, de montres de qualité, d’objets militaires, de bandes dessinées et même de jouets anciens et de publicités sur affiches, canettes, horloges ou plateaux.