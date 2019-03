Foyers de soins: les négociations dans l’impasse, selon le syndicat

Sharon Teare et Roland Cormier du Conseil des syndicats des foyers de soins du Nouveau-Brunswick. - Acadie Nouvelle: Mathieu Roy-Comeau

Les négociations entre le syndicat des travailleurs des foyers de soins, la partie patronale et le gouvernement ne vont nulle part. C’est ce qu’allègue le syndicat, qui va même jusqu’à accuser la ministre de mentir à la population.

Les pourparlers ont repris, lundi à Fredericton, en vue de renouveler la convention collective qui lie les travailleurs de 46 établissements à l’Association des foyers de soins. Leur contrat est échu depuis 28 mois.

Mercredi après-midi, le Conseil des syndicats des foyers de soins du N.-B. a fait une sortie publique musclée pour mettre de la pression sur le gouvernement provincial, qui assure la majeure partie du financement des foyers et qui est à la table de négociation.

«Le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne prend pas ses négociations au sérieux et les Néo-Brunswickois doivent être mis au courant», a dit son vice-président, Roland Cormier.

Il n’y est pas allé du dos de la cuiller pour critiquer les progressistes-conservateurs de Blaine Higgs et la ministre du Développement social, Dorothy Shephard.

«Ça fait trois jours que nous attendons, il n’y a aucune offre sur la table. Nous n’avons jamais vu aucun document. La ministre ment aux Néo-Brunswickois.»

Le représentant syndical Patrick Roy a affirmé que les seuls éléments qui restent à régler sont d’ordre financier. Il dit que le syndicat attend une offre de la part du gouvernement à ce chapitre.

«(Le gouvernement) n’a toujours pas mis d’offre monétaire sur la table. Le problème ici, c’est l’argent. C’est ça le problème depuis le premier jour», a-t-il dit.

La ministre du Développement social, Dorothy Shephard, a elle aussi fait une mise à jour sur les négociations, mercredi en mêlée de presse à l’Assemblée législative.

«Les négociations ont repris lundi et elles se sont poursuivies hier et ce matin. Les discussions se poursuivent», s’est-elle contentée de dire.

Le syndicat demande à nouveau l’arbitrage exécutoire

Le syndicat a une fois de plus demandé au gouvernement de mettre en branle un processus d’arbitrage exécutoire. Il s’agit d’un mécanisme dans le cadre duquel les parties s’engagent à respecter la décision d’un arbitre indépendant, quelle qu’elle soit.

«Allons en arbitrage exécutoire. Laissons quelqu’un d’autre de l’extérieur décider ce que nous méritons. Nous sommes prêts à faire ça parce que nous pensons que nous sommes du bon côté du débat. Le gouvernement se traîne les pieds parce qu’il a peur du résultat», a affirmé Roland Cormier.

Les députés seront d’ailleurs appelés à voter sur le sujet, jeudi à l’Assemblée législative. Le chef de l’opposition officielle, Denis Landry, a déposé une motion la semaine dernière afin d’exhorter le premier ministre à faire appel à l’arbitrage exécutoire.

Comme le Parti libéral, le Parti vert et la People’s Alliance – qui détiennent la majorité des sièges en chambre– sont en faveur de l’arbitrage, il y a de fortes chances que la résolution soit adoptée. Elle ne sera cependant pas contraignante.

Le premier ministre a cependant fermé la porte à l’arbitrage exécutoire, la semaine passée. Il estime que cela créerait un dangereux précédent et croit que l’offre d’une hausse de 1% par année, faite aux travailleurs des foyers de soins, est tout à fait acceptable.

Mercredi, la ministre Dorothy Shephard a réitéré que son gouvernement ne souhaite pas faire appel à l’arbitrage exécutoire.

«Le premier ministre a été très clair sur la façon de procéder. Pour moi, l’important c’est la négociation. Tout se discute à la table. Je ne vais pas négocier en public.»

– Avec la collaboration du journaliste Mathieu Roy-Comeau

Le conflit en bref

Les 4100 travailleurs de 46 foyers de soins de la province sont sans contrat de travail depuis 28 mois.

La grogne monte depuis quelque temps, alors que le syndicat qui les représente demande plus que la hausse annuelle de 1% qui a été offerte par la partie patronale (soit l’Association des foyers de soins du N.-B.).

Plus tôt ce mois-ci, les travailleurs ont voté massivement pour la grève, mais le gouvernement provincial (qui fournit la majeure partie du financement des foyers) est intervenu devant les tribunaux pour les empêcher de débrayer.

Depuis, les parties se font la lutte devant au palais de justice de Fredericton pour savoir si les syndiqués sont des travailleurs essentiels (et qu’ils n’ont donc pas le droit de faire la grève) ou pas.

Les syndiqués n’ont pas le droit de débrayer, du moins pas avant la prochaine manche de cette saga judiciaire, qui doit se jouer le 17 avril en Cour d’appel du Nouveau-Brunswick.

Des négociations ont eu lieu au cours des derniers jours, à Fredericton, avec la participation du gouvernement provincial. Mais les pourparlers n’ont pas réussi à débloquer l’impasse.

C’est pourquoi les partis d’opposition et le syndicat demandent l’arbitrage exécutoire, une piste de solution que rejette fermement le premier ministre, Blaine Higgs.

Des foyers de soins se préparent au pire

Pendant que les parties négocient à Fredericton, certains foyers de soins de la province se préparent au pire.

Selon ce que rapporte la CBC, deux établissements situés à Sackville et Riverview ont récemment envoyé des lettres aux membres de famille de leurs résidents afin de leur parler des options en cas de grève. .

En gros, ils leur ont demandé s’ils seraient prêts à accueillir leur proche à la maison et de s’occuper d’eux à temps plein.

Si cela n’est pas possible, les proches pourraient se relayer pour donner des soins dans le foyer, ou alors d’embaucher des travailleurs privés afin de le faire à leur place.

L’affaire a rebondi à l’Assemblée législative, mercredi. La députée verte de Memramcook-Tantramar, Megan Mitton, a affirmé que cette situation occasionne du stress aux proches des résidents.

«Personne ne veut de grève. Le gouvernement doit intervenir et amener plus d’argent à la table pour régler ce problème et reconnaître la valeur des travailleurs des foyers de soins», a-t-elle ajouté.

Megan Mitton a exhorté le premier ministre à mettre en branle un processus d’arbitrage exécutoire et rappelé que les trois partis d’opposition – qui détiennent la majorité des sièges – s’entendent là-dessus.