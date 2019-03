La fièvre des Tigres en série profite à la région de Campbellton

Il y a beaucoup d’ambiance dans le Centre civique Memorial de Campbellton dernièrement. En fait, l’édifice n’a pas vibré de la sorte depuis longtemps et cela, on le doit à l’équipe de hockey junior A locale, les Tigres.

La formation restigouchoise vient de remporter sa série face au Blizzard d’Edmundston. Celle-ci passe donc au deuxième tour du tournoi de fin de saison, une situation qui ne s’est pas produite depuis le début des années 2000.

Gérant du Centre civique, John LeBlanc n’avait pas vu un tel enthousiasme envers l’équipe locale depuis un bon moment.

«Ils se sont classés pour les séries l’an dernier, mais ce n’est pas comparable à ce que l’on a connu jusqu’ici cette saison. Les partisans sont derrière eux en grand nombre», lance-t-il.

En saison régulière, les Tigres ont tout de même bien fait selon lui, se ralliant une bonne base de partisans et générant des ventes intéressantes aux guichets. Il faut dire que le spectacle en valait le coup, l’équipe a terminé au deuxième rang de sa division, quatrième au classement général de la ligue, en plus d’avoir été la meilleure équipe junior A au Nouveau-Brunswick.

Et depuis le début de la série, les spectateurs affluent en grand nombre. Lors de la dernière partie samedi dernier contre le Blizzard, plus de 2000 personnes se sont entassées à l’intérieur du Centre civique, incluant plusieurs partisans du Blizzard qui s’étaient déplacés par autobus d’Edmundston pour encourager leurs favoris.

«Ça fait beaucoup de personnes qui assistent aux parties, et c’est bon pour tout le monde. La cantine, les ventes d’alcools, l’équipe (avec son 50/50)… Tout le monde y gagne, y compris les partisans qui ont droit jusqu’ici à un bon spectacle», indique M. LeBlanc.

Maintenant que la série avec le Blizzard est terminée, les Tigres croiseront le fer avec les Western Capitals de Summerside (Î.-P.-É).

La première partie aura lieu ce samedi à Summerside. Les Tigres joueront devant leurs partisans mardi prochain. À noter que les Tigres constituent la seule formation néo-brunswickoise restante dans le carré d’as.

Impacts

Si la foule est au rendez-vous, il n’en demeure pas moins difficile de chiffrer l’impact économique des Tigres pour la communauté. Mais celui-ci est indéniable selon la mairesse de Campbellton, Stéphanie Anglehart-Paulin.

«Les soirs de parties, il y a beaucoup d’effervescence en ville. Tous les commerces brassent des affaires, que ce soit les hôtels, les restaurants, les stations d’essence, etc. Ça fait vraiment du bien à notre économie, et surtout à cette période-ci de l’année alors que le tourisme de la motoneige commence à s’essouffler et que l’on se met en mode attente du tourisme estival», indique-t-elle.

Le propriétaire de l’équipe, c’est d’ailleurs la Ville de Campbellton. On concède qu’une prolongation de la saison ne nuira certes pas au chapitre des finances. Ceci dit, on ne s’attend pas non plus à faire fortune.

Dans les faits, la Ville a réservé un montant de 50 000$ à l’intérieur de son dernier budget de fonctionnement afin de couvrir les dépenses excédentaires (déficits) de l’équipe. Ainsi, plus l’équipe génère de revenus, moins le conseil aura à piger dans cette cagnotte à la fin de la saison.

Si l’équipe ne touche pas à ce montant, le conseil pourra le réaffecter ailleurs ou décider de ne pas dépenser, ce qui constitue un gain concret en soi.

Mais il y a un bémol. Si l’équipe va loin en série et génère plus de revenus, les dépenses aussi seront à la hausse, notamment en ce qui a trait aux fonctionnements du Centre civique et les parties sur la route. En d’autres mots, l’équipe ne sera jamais une vache à lait, mais davantage une dépense – ou un investissement selon les perceptions – pour la Ville.

Équipe «régionale»

Ironiquement, les Tigres sont passés près de ne pas jouer au Centre civique cette saison. C’est qu’au printemps 2017, le conseil municipal a sondé sa population concernant l’avenir de l’équipe (pour la saison 2018-2019).

Jonglant avec des difficultés financières, il voulait s’assurer que cette dépense était bien endossée par la communauté et, si oui, dans quelle proportion. La réponse des citoyens fut sans équivoque: elle tenait à l’équipe.

Du coup, la performance des Tigres en saison régulière et en après-saison survient à point alors qu’on cherche à accoler à l’équipe une identité plus régionale.

«Ce sont les Tigres de Campbellton, mais ils sont une fierté régionale. Ce message a passé et on le voit très bien lors des parties, les gens viennent de partout au Restigouche pour encourager les Tigres. C’est exactement ce que l’on souhaitait, créer un sentiment d’appartenance, que toute la région s’approprie l’équipe», exprime la mairesse.

Tout cet achalandage généré par les Tigres au Centre civique est d’autant plus bienvenu que l’édifice a vu bien peu de hockey se jouer sous son toit cette saison. La raison?

L’imposition de la carte loisir aux utilisateurs des communautés ne participant pas au financement de l’édifice. Ces frais supplémentaires ont notamment causé un froid avec certaines communautés ainsi que l’organisation du hockey mineur du Restigouche. En guise de représailles, celle-ci a limité son temps de glace à Campbellton.

«Et voir notre aréna être plein, ça fait vraiment du bien. On ne se le cachera pas, ça n’a pas été évident cette saison avec la carte loisir. Ce fut une décision qui n’a pas fait l’unanimité, on le concède, et c’est certain que ça a eu des conséquences (financière) pour le Centre civique. La bonne saison des Tigres, leur présence en série ainsi que d’autres événements – comme le Championnat de patinage de vitesse courte-piste de l’Est du Canada qui aura lieu ce week-end – sont donc de beaux bonus pour nous», exprime Mme Anglehart-Paulin.