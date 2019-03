Nouveau coup dur pour les pêcheurs de crevette

Les crevettiers du Nouveau-Brunswick subissent une autre baisse du quota de pêche. Le total admissible des captures de la crevette nordique diminue de 18,3% dans l’estuaire du golfe du Saint-Laurent.

Le sébaste continue à causer des maux de tête aux pêcheurs de crevette nordique.

Mardi, le ministère des Pêches et des Océans (MPO) a annoncé une diminution de 15% du quota dans les zones de pêche d’Anticosti (5840 tonnes) et d’Esquiman (5066 tonnes). Le total admissible des captures (TAC) de Sept-Îles baisse quant à lui de 37,7% comparativement à l’an dernier, atteignant 2658 tonnes. Il s’agit des trois zones principalement fréquentées par les 22 détenteurs de permis de pêche à la crevette nordique du N.-B.

La nouvelle est décevante pour les crevettiers du Nouveau-Brunswick. Ils avaient demandé que le quota de 2018 soit maintenu en 2019.

«On pense que ça n’aurait pas un impact sur l’espèce: ce n’est pas le pêcheur qui va détruire la crevette, c’est le sébaste. Il en bouffe 10 fois plus que ce que pêchent les pêcheurs», affirme Éda Roussel conseillère aux pêches de l’Association des crevettiers acadiens du Golfe.

Mme Roussel explique que les pêcheurs demandent des solutions d’Ottawa depuis deux ans. Elle mentionne entre autres que des usines de transformation de la région ont réduit le nombre d’heures de travail en raison de la diminution des débarquements. Une réunion avec la sous-ministre des pêches est prévue, jeudi.

Les stocks de crevettes nordiques sont en déclin dans le golfe du Saint-Laurent depuis 2010. Au départ, la baisse était surtout due au réchauffement des eaux du golfe, explique Hugo Bourdages, biologiste à l’Institut Maurice-Lamontagne. Depuis quatre ans, l’explosion de la biomasse du sébaste – prédateur de la crevette – a empiré les choses.

«Le succès de la reproduction du sébaste (aussi connu comme le poisson rouge) en 2011, 2012 et 2013 a fait en sorte que les poissons juvéniles sont très abondants. Ils ont atteint des niveaux qu’on n’a jamais vus. Même quand on pêchait le sébaste, dans les années 1980, on n’avait pas la biomasse qu’on voit présentement», mentionne le scientifique du MPO.

«De 2015 à 2017, la quantité de crevettes consommée par le sébaste est six fois plus élevée. La prédation va durer pendant plusieurs années. On est au coeur de la tempête.»

Le MPO a autorisé une pêche expérimentale du sébaste en 2018 et 2019. Son objectif est de lever le moratoire qui interdit la pêche commerciale au poisson rouge depuis de nombreuses années.

L’indicateur principal de l’état du stock de la crevette nordique a diminué de presque la moitié dans trois zones de pêche depuis cinq ans. Les stocks d’Anticosti et d’Esquiman demeurent toujours dans la «zone saine», ce qui leur permet de profiter d’une baisse limite de 15%, selon les règles de gestion du MPO. Ils sont toutefois très près de la «zone de prudence», où il n’y a pas de limite sur la diminution.

C’est précisément le cas de la zone de pêche de Sept-Îles, qui passe une deuxième année consécutive dans la «zone de prudence» en raison de son faible stock. À la suite d’une baisse d’environ 60%, en 2018, le TAC de Sept-Îles diminue de 37,7% cette année.

«Quand on est dans la “zone de prudence”, ça peut faire très mal au niveau des TACs.»

«Présentement, la diminution observée n’est pas attribuable à la pêche. C’est vraiment le réchauffement des eaux et les prédateurs», assure M. Bourdages.

La seule exception à la règle est la plus petite zone de pêche du golfe, celle de l’Estuaire. Le TAC des eaux près de l’embouchure du fleuve Saint-Laurent est passé de 239 tonnes, en 2018, à 606 tonnes, en 2019.

La pêche à la crevette nordique dans le golfe du Saint-Laurent sera lancée le 1er avril.

Total admissible des captures par zone de pêche, en tonnes.

Estuaire: 606 (+154%)

Sept-Îles: 2658 (-37,7%)

Anticosti: 5840 (-15%)

Esquiman: 5066 (-15%)

Ensemble du golfe du Saint-Laurent: 14 170 (-18,3%)

Débarquements de crevettes nordiques dans le golfe du Saint-Laurent, par année, en tonnes.

2018: 16 680

2017: 22 477

2016: 29 109

2015: 31 236

2007: 36 286

1987: 15 772