Pompiers à Tracadie: une enquête externe est demandée

L’harmonie récente autour de la table du conseil municipal de la Municipalité régionale de Tracadie a passé, non sans difficulté, un premier test, mercredi soir. La raison de cette tension? La question controversée de la gestion des pompiers sur le territoire.

Les élus ont demandé une enquête interne sur l’environnement de travail des sapeurs de la part d’un consultant externe et indépendant. On veut «aller au fond des choses» dans ce dossier qui a fait couler beaucoup d’encre depuis deux ans, a laissé savoir le maire Denis Losier.

«Nous avons un climat de travail qui est particulier, a-t-il établi. Au fil des ans, nous vivons une certaine réalité et reçu des plaintes de gens mécontents. Nous sommes rendus à une étape où une tierce partie doit regarder ce qui se passe, aller au fond des choses et revenir auprès du conseil avec des résolutions précises.»

Le point sera débattu dans une réunion à huis clos, puisqu’il touche les ressources humaines. Cependant, on veut des réponses assez rapidement, compte tenu de tous les problèmes vécus depuis quelque temps.

Plusieurs pompiers actuels et anciens ont assisté à la réunion du comité plénier de la MRT, mercredi soir. Ils voulaient notamment en apprendre davantage sur ce point et aussi savoir pourquoi une résolution prise en décembre, qui veut la présence de trois pompiers en permanence aux casernes de Tracadie et de Rivière-du-Portage, n’avait toujours pas été appliquée par l’administration municipale.

Ce dernier point a suscité des discussions animées entre le maire et le maire suppléant, Jean-Yves McGraw.

Le chef pompier du Service d’incendie de la MRT, Émilio Saint-Coeur, n’a pas voulu commenter ce débat.

«Seulement le fait de mentionner le mot “pompier” dans le contexte actuel amène des gens qui se sentent concernés. On a vu des pompiers qui ont quitté ou démissionné récemment. Nous avons de la difficulté à recruter des pompiers volontaires. Est-ce parce qu’il existe un certain malaise? Est-ce parce qu’il n’y a pas d’intérêt? Une tierce partie neutre nous donnera des recommandations basées sur une impartialité et nous permettra de créer un environnement de travail qui pourrait être plus efficace et plus intéressant», a poursuivi le maire.

Concernant la résolution prise en décembre et toujours pas en application, plusieurs élus ont demandé pourquoi. La résolution avait servi à prolonger un projet pilote de six mois parce que le conseil n’avait pas encore toutes les réponses pour en faire un projet permanent. Le maire a fait part de préoccupations de citoyens, de compagnies d’assurances et d’utilisation des équipements dans les casernes.

«Cette résolution a été en place pendant une semaine», a émis le maire.