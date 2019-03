Porno juvénile: une peine suggérée de 66 mois de prison pour un homme de Tracadie

Le juge Éric Sonier, de la Cour provinciale de Tracadie, se donne jusqu’au 12 avril avant d’annoncer la sentence d’un homme de la région de Tracadie accusé de cinq chefs liés à de la pornographie juvénile et d’attouchements de nature sexuelle sur une personne d’âge mineur.

La défense, assurée par Me Serge Robichaud, et la Couronne, représentée par Me Pierre Gionet, de sont entendues sur une peine d’emprisonnement de 66 mois.

Le juge a précisé qu’il allait étudier la cause et rendre une décision selon la gravité des faits.

L’accusé, dont nous ne pouvons dévoiler le nom ni toute information pouvant permettre d’identifier la victime, s’est livré à des actes répréhensibles envers la fille de sa conjointe de fait sur une période de cinq ans, soit jusqu’à son arrestation en octobre 2018.

Il a reconnu sa culpabilité à des accusations d’avoir possédé, rendu accessible et produit de la pornographie juvénile, d’attouchements sexuels sur la victime et rendu accessible de la pornographie juvénile montrant la victime.