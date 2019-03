Qui sont les grands pollueurs au Nouveau-Brunswick?

À quelques jours de la mise en oeuvre de la taxe sur le carbone au Nouveau-Brunswick, l’Acadie Nouvelle s’est penchée sur les plus grands émetteurs industriels de gaz à effet de serre en activité dans la province.

Les dernières données récoltées par le programme de surveillance fédéral listent 17 principaux émetteurs qui, à eux seuls, ont rejeté 7,79 millions de tonnes de GES en 2016, soit environ 540 000 tonnes de plus qu’en 2015

C’est plus de la moitié de toutes les émissions produites au Nouveau-Brunswick. Une fois libérés dans l’atmosphère, ces gaz à effet de serre (dioxyde de carbone, méthane, protoxyde d’azote) participent au réchauffement climatique.

Dans le peloton de tête figurent des installations qui ont recours à la combustion de combustibles fossiles: pétrole, charbon et gaz naturel.

On retrouve loin devant la raffinerie Irving Oil de Saint-Jean qui produit jusqu’à 320 000 barils de pétrole par jour. Total des émissions: plus de 3 millions de tonnes en 2016.

Irving Oil s’est donné pour objectif de réduire ces émissions de CO2 de 17 % d’ici 2020 en prenant l’année 2005 comme référence.

Selon une porte-parole de l’entreprise, Candice MacLean, les émissions de la raffinerie ont été réduites d’environ 10% depuis 2005. Le compte n’y est pas. Nous avons contacté la pétrolière pour savoir si elle prévoyait atteindre sa cible, mais cette question est restée sans réponse.

Vient ensuite la centrale thermique de Belledune. La centrale au charbon d’une capacité de production de 490 mégawatts d’électricité a émis 2,7 millions de tonnes de GES en 2016.

Son avenir est aujourd’hui incertain alors que le gouvernement fédéral a annoncé son désir d’éliminer complètement la production d’électricité au charbon au pays d’ici 2030.

La centrale de Belledune devrait atteindre la fin de sa vie utile en 2044. Énergie NB cherche aujourd’hui un combustible de remplacement.

La société de la Couronne mise notamment sur un partenariat avec la startup américaine JOI Scientific, qui prétend avoir développé une technique révolutionnaire de production d’hydrogène.

Sur la troisième marche se trouve la centrale de Bayside à Saint-Jean. La centrale alimentée au gaz naturel a recraché 660 606 tonnes de GES en 2016. Énergie Nouveau-Brunswick a procédé plus tôt ce mois-ci à l’achat de l’installation détenue par la société Emera Energy, pour 46 millions $.

La ville portuaire a sur son territoire plusieurs autres installations polluantes, et notamment la centrale de Coleson Cove. La centrale thermique alimentée au fioul se place en quatrième position avec 539 426 tonnes de GES.

Quel plan pour ces grands émetteurs?

Le gouvernement Higgs espère qu’Ottawa laissera la province créer son propre système de tarification du carbone pour ces grands émetteurs de carbone. Ces derniers seront soumis au plan fédéral à partir du 1er avril.

Le plan provisoire des progressistes-conservateurs se distingue par des seuils d’émissions moins sévères. La province souhaite ainsi préserver la compétitivité de ces industries.

En décembre dernier, le premier ministre a également indiqué que la cible de 10,7 mégatonnes en 2030 fixée par les libéraux sera révisée. Son équipe souhaite plutôt établir le plafond pour 2030 à 14,1 mégatonnes.

Cette stratégie moins ambitieuse inquiète Lois Corbett, directrice du Conseil de conservation du Nouveau-Brunswick.

«L’affaiblissement des normes n’est pas une sage décision, des règles plus strictes forcent les entreprises à innover et adopter de meilleures pratiques. Il ne faut pas laisser d’échappatoire qui leur permette de continuer à polluer», dit-elle.

«Nous devons appliquer ici les plus hautes normes environnementales et le plus rapidement possible. Nous n’avons plus que quelques années pour faire la transition vers une économie qui ne mise plus sur les énergies fossiles. Il est temps d’envoyer un message fort avec un plan rigoureux.»

Le Nouveau-Brunswick est-il un bon élève?

De 2009 à 2016, les émissions de gaz à effet de serre au Nouveau-Brunswick ont reculé de 15 % pour atteindre 15,3 mégatonnes d’équivalent en dioxyde de carbone.

Cependant, cette progression ne suffit pas à qualifier la province de championne de la lutte contre les changements climatiques, loin de là. La province a encore du chemin à faire pour remplir son objectif de 14,8 mégatonnes en 2020.

De plus, chaque Néo-Brunswickois produit en moyenne 20 tonnes de gaz à effet de serre par an. Aucun des pays membres du G20 n’atteint un tel niveau d’émissions par habitant.

En ce sens, un Néo-Brunswickois contribue plus au réchauffement de la planète qu’un Américain (17 tonnes), un Chinois (7,2 tonnes), un Français (5,3 tonnes), ou un Indien (1,8 tonne).

Si l’on préfère se comparer aux autres provinces, le Nouveau-Brunswick ne se classe pas parmi les plus exemplaires. Les émissions par habitant sont moins élevées au Nunavut (18,9 tonnes d’éq. CO2), en Nouvelle-Écosse (16,5 tonnes), au Manitoba (15,9 tonnes), à l’Île-du-Prince-Édouard (12,2 tonnes), au Yukon (11.8 tonnes), en Colombie-Britannique (12,3 tonnes), en Ontario (11,5 tonnes) et au Québec (9,5 tonnes ).

Le classement

Raffinerie Irving Oil – Saint-Jean

3 007 302,9124 tonnes de gaz à effet de serre

Énergie NB – Centrale de Belledune

2 767 227,25

Centrale Bayside Power – Saint-Jean

660 606,2

Énergie NB – Centrale de Coleson Cove à Saint-Jean

539 426,94

Glencore Canada – Fonderie Brunswick Smelter à Belledune

203 226,44

AV Group NB Inc. – Moulin de Nackawic

103 730,81

Irving Pulp & Paper – Usine de papier à Saint-Jean

95 257,995

Irving Paper Limited – Usine de papier à Saint-Jean

91 548,0685

Twin Rivers Paper – Moulin d’Edmundston

72 559,112

Graymont – Usine de Havelock

63 395,715

J.D. Irving – Usine de papier Lake Utopia Paper

58 338,4

Irving Wallboard – Usine à Saint-Jean

35 054,608

Flakeboard – Scierie à Saint-Stephen

25 707,32

McCain Foods – Usine de Grand-Sault

22 257,572

AV Group – Usine de pâte à papier à Atholville

20 506,951

McCain Foods – Usine de Florenceville

15 813,98

Université du Nouveau-Brunswick

10 826,772

Source: Programme canadien de déclaration des émissions de gaz à effet de serre. – Graphique: Pascal Raiche-Nogue