Retour à la vie dans les rues de Moncton: «Au moins, on ne va pas mourir de froid»

Ashley restait dans une tente avec son copain à Moncton jusqu’à l’ouverture du refuge d’urgence à la fin novembre l’année dernière. Maintenant que le gîte établi dans l’ancienne caserne du boulevard Assomption fermera, elle envisage un retour à la vie dans les rues de la municipalité.

Avec des animaux de compagnie, c’est presque impossible de trouver un logement. Avec un dossier criminel, c’est presque impossible de trouver un emploi. C’est malheureusement la situation d’Ashley.

«On voulait garder le chien, donc on est resté dans la rue», a-t-elle confié à l’Acadie Nouvelle.

Elle s’estime chanceuse d’avoir été en mesure de bénéficier du refuge cet hiver. L’endroit lui a même permis d’amener son chien. Retourner à la vie dans la rue quand le mercure frôle encore le point de congélation ne sera pas de tout repos.

«Ce n’était pas si mal cet hiver en raison de cet endroit. Maintenant, ça ferme et il fait encore froid à l’extérieur. Ce ne sera pas super, mais au moins on ne va pas mourir de froid.»

Les autres refuges ont ajouté des lits et matelas en prévision de la fermeture de l’installation du boulevard Assomption. Ce sera cependant un peu plus à l’étroit et les règles y sont plus strictes.

«Nous n’avons pas encore décidé si on allait dans un autre refuge ou non. Nous ne sommes pas contre l’idée, mais les autres endroits ne sont pas faits pour les gens qui ont des dépendances. Si on fume de la marijuana, ils vont vous mettre à la porte», a souligné Ashley.

Charles vit dans la rue depuis quelques mois. Incapable de payer son loyer cet hiver, il reste au refuge d’urgence pour se tenir au chaud. Quand on lui demande où il serait sans ce gîte, il répond: «Dans un banc de neige».

«C’est difficile pour les gens à l’extérieur. Maintenant que ça ferme, tout le monde pense où ils veulent aller. L’équipe travaille très fort pour nous trouver des endroits où loger», a indiqué l’homme dans la soixantaine.

Les intervenants du programme ReConnect ont déjà réussi à trouver des logements pour au moins 13 bénéficiaires du refuge d’urgence.

«Grâce au refuge nous avons été en mesure de bien identifier les besoins des gens et les diriger vers des logements accessibles, mais il y a toujours un bon nombre de gens qui ont besoin d’aide», a avancé Lisa Ryan, porte-parole de ReConnect.

En arrière-scène, les intervenants des différents programmes et paliers gouvernementaux planchent sur un projet à long terme pour créer un nouveau concept de refuge qui permettrait ultimement de réduire le nombre de lits nécessaires pour les sans-abris dans la région.

En attendant la mise sur pied de ce refuge, «l’itinérance sera plus visible que jamais» à Moncton cet été, assure Mme Ryan.

Le refuge d’urgence fermera le 1er avril

Ce n’est pas un poisson d’avril. Le refuge hivernal d’urgence du centre-ville pour sans-abris fermera ses portes le 1er avril. Les itinérants qui en bénéficient devront se tourner vers d’autres établissements ou dormir sur un banc de parc alors que les températures plongent encore sous le point de congélation.

Le refuge d’urgence a ouvert ses portes à la fin novembre. Il devait désengorger les autres établissements, comme la Maison Nazareth et la Harvest House. Or, en février il débordait déjà. Conçu pour héberger 43 personnes, il en accommodait une cinquantaine.

Ce refuge improvisé dans une ancienne caserne de pompier du boulevard Assomption n’allait jamais devenir permanent. Sa vocation était simplement d’éviter que des sans-abris meurent de froid cet hiver. De ce côté, on peut dire que la mission a été accomplie.

Cependant, les employés du programme ReConnect du YMCA et de la clinique Salvus, qui opèrent le refuge d’urgence, ont une tâche très dure à réaliser. Ils doivent aviser leurs bénéficiaires que l’endroit qui les tenait au chaud fermera dans quelques jours.

«Les gens comprennent que nous sommes ouverts seulement pour les mois les plus froids de l’hiver. C’est difficile… Je ne peux pas vous dire que ce n’est pas difficile de dire à des gens de partir», a confié Lisa Ryan du programme ReConnect.

Le refuge d’urgence du centre-ville est différent en ce sens qu’il porte la désignation de «wet shelter». En d’autres mots, il permet aux utilisateurs de bénéficier des services même s’ils sont sous l’influence de l’alcool ou de drogue. Ils peuvent aussi sortir et entrer à tous moments de la nuit. Plusieurs sans-abris choisissent cet endroit pour cette raison.

Les intervenants de plusieurs organismes qui viennent en aide aux plus démunis de la région ont toutefois travaillé main dans la main afin de trouver une solution. Dès le 1er avril, la Maison Nazareth et la Harvest House devraient opérer sous la désignation «damp shelter». Les règlements y seront moins flexibles qu’un «wet shelter», mais ils pourront tout de même y entrer après avoir consommé.

«L’attente concernant ces refuges, c’est qu’ils deviendront plus permissifs à propos de l’alcool et les drogues. Ils ne mettront pas à la porte des gens parce qu’ils sont intoxiqués», a expliqué Mme Ryan.

Cal Maskery, directeur général de la Harvest House, confirme ces informations. Les gens qui souffrent d’une dépendance à une substance illicite seront bien accueillis, mais ils devront respecter un couvre-feu et laisser drogue et alcool à l’extérieur.

«Nous allons aider les mêmes personnes, mais nous ne leur permettrons pas de consommer ou d’apporter de la drogue à l’intérieur. Ils seront tout de même les bienvenus. Ils n’auront seulement pas le droit d’en faire l’utilisation à l’intérieur», a expliqué à l’Acadie Nouvelle M. Maskery.

La Harvest House a par ailleurs fait plus de place afin d’accommoder un plus grand nombre de gens. L’endroit peut accueillir jusqu’à 75 personnes, le double comparativement à l’année dernière.

La Maison Nazareth n’a pas donné suite à notre demande d’entrevue.