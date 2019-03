Agriculture: la compétition vient de loin et elle est féroce

La région de Kent aura son premier forum d’agriculture, samedi. Les vétérans de l’industrie, les nouveaux fermiers et les producteurs aspirants se réuniront lors du Forum AgriKent à Acadieville afin d’échanger des connaissances et faire l’état du secteur.

Roger Richard, d’Acadieville, gagne sa vie grâce à l’agriculture depuis des décennies. Au cours de sa carrière, il a vu de ses propres yeux une importante transformation de l’industrie agricole dans Kent.

À l’époque, explique-t-il, il y avait d’importantes coopératives d’agriculture dans la grande région. Rogersville avait ses spécialistes des choux de Bruxelles. À Saint-Louis-de-Kent, il y avait des experts en récolte de patates, de brocoli et de chou-fleur. Saint-Charles était reconnu pour ses carottes, et Sainte-Marie-de-Kent, ses navets.

«Depuis des années, aucune de ces coopératives n’est en activité. Il y a encore des fermes, mais le modèle de l’époque – où on vendait le produit en gros – a beaucoup changé.»

Les changements sont arrivés progressivement. Les exigences des grandes chaînes d’épiceries sont devenues plus strictes. Les techniques et les coûts de transportation se sont améliorés au point où il est devenu rentable pour les chaînes d’épiceries d’acheter les produits de grands producteurs aussi éloignés que la Caroline du Sud ou le sud de l’Ontario.

M. Richard, comme certains de ses collègues, a tenté de suivre la tendance. À l’exception des producteurs de pommes, de bleuets et de canneberges, peu ont réussi.

Vendre aux consommateurs locaux

Il y a 15 ans, M. Richard a décidé d’effectuer des changements majeurs à son entreprise.

«J’ai travaillé avec les grandes chaînes – avec le brocoli, le chou et le chou-fleur – pendant une dizaine d’années. Mais c’est devenu de plus en plus exigeant et j’ai conclu que si on voulait continuer à faire de l’agriculture, ce n’était pas le modèle pour le faire.»

M. Richard souscrit aujourd’hui au mouvement des jardiniers maraîchers, où l’on produit des légumes de qualité sur une superficie réduite, puis qu’on les vend aux consommateurs locaux. Il vend des paniers saisonniers directement à ses clients, et certains de ses fruits et légumes sont vendus aux kiosques de la Récolte de chez nous, dans les marchés des fermiers de la région.

M. Richard croit qu’il y a beaucoup de potentiel de croissance pour l’agriculture dans Kent. Il estime que tous seront gagnants si plus de nouveaux agriculteurs s’installent dans la région. En plus d’être plus nombreux pour partager les coûts de certains services, ils seront mieux en mesure de faire croître la popularité des produits locaux.

Il souhaite ainsi partager ses connaissances avec les jeunes.

«La jeune génération n’a pas besoin de faire les erreurs qu’on a déjà faites. Il faut essayer de leur transmettre les expertises que ça nous a pris 20 ou 30 ans à acquérir.»

«On n’ose peut-être pas visiter une ferme locale pour poser des questions parce qu’on croit qu’il y a de la compétition. Mais non: la compétition vient de loin, et elle est grosse et féroce. Pour les fermes qu’il nous reste, il faut les encourager et les inviter à venir nous visiter pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas.»

«La terre est sous-utilisée»

Le Forum AgriKent, samedi, comprendra des présentations de deux conférenciers, dont le député de Miramichi-Grand Lake et fondateur de M. Tomate, Patrice Finnigan. Les participants auront également droit à une présentation de l’organisme québécois L’Arterre sur l’établissement de nouvelles entreprises agricoles.

Les agriculteurs prendront aussi part à des discussions sur l’avenir de l’industrie dans Kent.

Maurice Maillet, fermier et président de la Commission des services régionaux de Kent, explique que l’événement de samedi est l’une des actions concrètes prises dans le cadre du plan stratégique de la commission. L’industrie de l’agriculture a été identifiée comme un secteur prioritaire.

Selon M. Maillet, beaucoup de terre propice à l’agriculture dans la région n’est pas exploitée à son plein potentiel.

«La terre est sous-utilisée. On a quand même un climat qui est bien pour l’agriculture. Puis il y a une demande sur le marché local et le marché régional. Le prix des terres peut varier d’une sous-région à l’autre, mais c’est très compétitif à comparer à ailleurs.»

«On veut voir où on est rendu avec l’agriculture dans Kent. On veut voir ce qu’il nous reste, et ce qu’on peut faire pour la jeune génération pour l’aider à passer la relève», ajoute M. Richard.

Le Forum AgriKent aura lieu de 8h30 à 15h30, samedi, au Centre communautaire d’Acadieville – communauté voisine de Rogersville dans Kent-Nord.