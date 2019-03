Chapiteau de Tracadie: des citoyens accusent un conseiller d’être en conflit d’intérêts

Le conseiller municipal Jean-Yves McGraw se place-t-il en conflit d’intérêts ou en apparence de conflit d’intérêts lorsque le sujet du chapiteau de spectacles de la Municipalité régionale de Tracadie vient sur la table? Pour le principal intéressé, non. Pour certains citoyens, oui.

Le ton a monté après la réunion du comité plénier de la MRT, mercredi soir. Le maire Denis Losier et des conseillers ont été vivement interpellés par quelques personnes sur les interventions de M. McGraw dans ce dossier controversé. Il a même été question d’aller porter plainte à la GRC.

M. McGraw est le père de Maxime McGraw, chanteur des Gars du Nord – avec Wilfred Lebouthillier – et l’un des six artistes du Groupe du chapiteau, qui cherche à conserver et à utiliser cette structure à Tracadie pour y organiser des spectacles.

Le maire a notamment dû calmer les esprits, rappelant la règle que c’est au conseiller de déclarer un conflit d’intérêts sur un point à l’ordre du jour d’une réunion.

M. McGraw affirme n’avoir jamais franchi la ligne mercredi soir. Il a indiqué que le point à l’ordre du jour parlait des demandes de la Société culturelle des Tracadilles et que les discussions qui ont suivi portant sur le chapiteau n’ont pas été apportées par lui.

«Ce n’est pas moi qui ai parlé de la lettre du groupe d’artistes. Nous n’avons pas débattu de sommes d’argent non plus. Le point portait sur la location des chapiteaux aux DSL et à la Société culturelle des Tracadilles. Il n’était pas question de la lettre jusqu’à ce qu’un conseiller l’apporte dans la discussion. Les gens peuvent dire ce qu’ils veulent, mais selon moi, je n’étais pas en conflit d’intérêts. Si le point à l’ordre du jour avait porté sur la lettre du Groupe du chapiteau, j’aurais déclaré un conflit d’intérêts.»

M. McGraw admet que l’apparence peut être plus forte de la réalité. Il revient à l’interprétation de chacun de s’en faire une idée, ajoute-t-il. Et pour lui, ces soupçons ne sont pas nouveaux, car il est l’une des personnes visées dans l’enquête de la GRC portant sur de possibles conflits d’intérêts à la MRT.

Maxime McGraw s’est dit désolé de voir jusqu’où est rendue cette histoire.

«C’est dommage et ça commence à peser lourd, a admis l’artiste. Mon père m’a déjà dit qu’il se retirerait s’il y avait un vote concernant le chapiteau et notre groupe. De toute façon, mon père est majeur et vacciné, il est assez intelligent pour savoir s’il est en conflit d’intérêts et ce n’est pas moi qui l’influence dans ses décisions. Je ne suis qu’un simple citoyen qui veut garder le chapiteau à Tracadie. C’est mesquin de penser qu’il est là pour m’aider à faire des spectacles.»

La Municipalité régionale de Tracadie prévoit organiser une rencontre avec divers intervenants culturels et économiques de la ville afin de trouver des pistes de solution. Cependant, le maire Denis Losier a rappelé qu’il n’y a aucune somme disponible à la Ville pour s’occuper de la manutention de la structure, comme le demande pourtant le Groupe du chapiteau.