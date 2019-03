Le Monde diplomatique s’intéresse à la toute puissance des Irving au N.-B.

Le Nouveau-Brunswick est-il à la solde de la tête jusqu’aux pieds et même jusqu’au bout des ongles par l’empire de la famille Irving? Oui, affirme sans appel le philosophe Alain Deneault dans un article qui paraît dans le numéro d’avril du journal-magazine international Le Monde diplomatique qui vient tout juste de sortir en kiosques.

Le constat d’Alain Deneault est glaçant. Dans son article intitulé «La famille Irving, un féodalisme canadien – Un groupe industriel tout-puissant au Nouveau-Brunswick», le philosophe québécois demeurant aujourd’hui dans la Péninsule acadienne rappelle que presque aucun domaine n’est vierge de la présence du clan industriel.

«Lire un journal imprimé par la famille Irving, dans une maison construite par les Irving, en dégustant des produits cultivés dans leurs fermes et acheminés par leurs camions roulant avec leur pétrole (…) (il s’agit ainsi) d’une forme de féodalisme économique», écrit-il d’entrée de jeu.

La famille Irving est ainsi une «dynastie» qui, au fil des décennies, s’est construit «un monopole vertical autant qu’horizontal qui lui permet (…) non pas (d’)étendre ses tentacules à l’échelle de la planète, mais (d’)exploiter tout ce qui peut l’être dans un périmètre bien circonscrit».

Avec ses nombreuses exploitations forestières, sa raffinerie de Saint-Jean, son imposante flotte de camions, ses médias, les centres sportifs et culturels qui portent son nom et tous les autres secteurs auxquels la franchise Irving est associée, l’empire a pour ainsi dire la mainmise sur tous les champs d’activités sociales, économiques et culturelles de la province, selon Alain Deneault.

Ce qui permet à la famille d’avoir aussi un contrôle strict sur la politique provinciale ainsi que le développement communautaire en se comportant de facto comme les «monarques officieux» de l’État.

«Leurs prétentions philanthropiques dissimulent mal leur ingérence dans les affaires publiques, au niveau fédéral, mais surtout dans le Nouveau-Brunswick et dans le reste du Canada atlantique, où ils font office de gouvernement bis», écrit sans détour Alain Deneault.

Et malheur à celles et ceux qui osent s’opposer à son pouvoir. Le philosophe prend pour exemple le congédiement en 2015 d’Eilish Cleary, alors médecin-hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, au moment où celle-ci enquêtait sur l’usage du glyphosate par les entreprises forestières des Irving.

Le philosophe, qui agrémente également son texte de sources extérieures, fait la corrélation directe entre ce licenciement et la pression qu’aurait exercée le clan familial sur le gouvernement. Il donne aussi pour preuve la porosité de certaines lois environnementales qui permettent notamment à la famille d’exploiter les forêts sur les terres de la Couronne sans presque avoir de comptes à rendre.

Le Manuel d’aménagement forestier pour les terres de la Couronne du Nouveau-Brunswick, paru en 2014 et qu’il cite en exemple, a notamment permis aux Irving d’augmenter les coupes à blanc tout en diminuant de 31% à 22% l’étendue des zones protégées, et cela, au bénéfice de la famille en majeure partie.

Mais là où le constat d’Alain Deneault est le plus brutal, c’est que la famille Irving ne paie pas sa juste part au trésor public; loin de là. Par un enchevêtrement de sociétés-écrans établies depuis plus de 50 ans dans le paradis fiscal des Bermudes, la famille Irving peut notamment acheter du pétrole brut par sa filiale bermudienne et «le revendre à un prix exorbitant à son entité canadienne, de façon à inscrire le plus de capitaux possible dans ce paradis fiscal».

«Depuis près de soixante ans, les législateurs et les tribunaux canadiens facilitent ces procédés, permettant aux Irving d’éviter de contribuer au budget de l’État», poursuit le philosophe, tout en étant protégés des regards indiscrets sur sa fiscalité opaque et dont, au final, on ne sait que très peu de choses, affirme-t-il.

Le philosophe se défend cependant de noircir à gros traits le portrait pourtant sinistre qu’il dresse de l’empire néo-brunswickois.

Se voulant critique, mais non incendiaire dans son article, il souhaite avant tout éveiller la conscience populaire sur l’emprise de l’empire et son ampleur, d’autant plus que, par le truchement de règles fiscales très élastiques à leur avantage, les entreprises Irving «ne paient pas leur juste part» au Nouveau-Brunswick.

«L’heure est venue d’inverser le rapport de force entre la famille Irving et le reste de la population de la province. Ce sont les travailleurs et travailleuses qui expliquent l’enrichissement de l’empire, et non l’inverse.»

«Ce n’est pas Irving qui enrichit le Nouveau-Brunswick, mais ce sont les Néo-Brunswickois qui enrichissent les Irving.»

«En ayant cette prise de conscience collective secteur par secteur et sans aller vers une révolution avec des drapeaux rouges comme on en voit ailleurs, nous pouvons arriver à renverser la vapeur. Ces richesses naturelles que l’empire exploite sont les nôtres et les Irving nous en doivent une grande part et pour cela, ils doivent payer leur juste part d’impôt», assène-t-il.

L’Arabie saoudite de l’Occident?

En entrevue avec l’Acadie Nouvelle, Alain Deneault ne mâche pas ses mots: pour lui, le Nouveau-Brunswick est ni plus ni moins que «l’Arabie saoudite de l’Occident» en raison du contrôle quasi absolu qu’exerce la famille Irving sur l’ensemble de la province.

«Avoir un clan qui exerce une influence aussi unilatérale et nette sous forme d’oligarchie familiale sur un territoire qui se présente comme un État de droit, c’est vraiment particulier et unique en son genre en Occident. Le seul modèle socioéconomique comparable se trouve en Arabie saoudite, où la famille régnante a un pouvoir absolu sur tout. Certains auteurs que j’ai lus et qui sont pourtant très libéraux en matière fiscale comparent aussi le phénomène à l’oligarchie pétrolière russe.»