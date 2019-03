Série de vols dans le Nord-Ouest: un couple recherché

L’enquête conjointe menée par la GRC, la Force policière d’Edmundston et celle de Grand-Sault au sujet d’une série d’introductions par effraction perpétrées dans de nombreux commerces de la région semble progresser à grands pas.

Les policiers ont espoir de bientôt mettre le grappin sur un couple de suspects qui seraient à l’origine de plus de douze entrées par effraction et de vols perpétrés dans des commerces situés sur le territoire s’étendant d’Edmundston jusqu’à Perth-Andover.

Les suspects, un homme et une femme, ont sévi dans différentes communautés depuis plus d’un mois en multipliant les visites nocturnes destinées à faire main basse sur de l’argent et des objets de valeur.

Sans scrupules diront certains, les présumés auteurs ont poussé l’audace jusqu’à s’emparer du contenu de la caisse du Comptoir vestimentaire de Saint-André, un organisme de bienfaisance prisé par les gens de la communauté rurale.

Même si les policiers possèdent une bonne description de l’un des suspects grâce à des images captées par des caméras de surveillance et des véhicules utilisés par ces derniers afin de commettre les larcins, le couple a réussi à échapper aux autorités policières.

«Il n’y a pas eu encore d’arrestations, mais l’enquête progresse bien. Nous avons en mains des informations qui nous mènent sur de meilleures pistes», a indiqué le sergent Michel Ouellette, du Détachement de Saint-Léonard de la GRC.

«Dans certains cas, les suspects n’ont rien volé, mais ils ont causé des dommages importants aux commerces en s’introduisant à l’intérieur des endroits visités.»

L’enquête ayant substantiellement progressé, les policiers seraient en mesure de procéder à des arrestations dans un court laps de temps.

Les suspects recherchés portent tous deux des lunettes. Ils ont été vus au volant d’une Toyota Tercel rouge 1997 immatriculée au Nouveau-Brunswick et d’une Mazda Protégé de couleur pâle.

Quiconque ayant des renseignements concernant ces incidents et les personnes recherchées est invité à communiquer avec le Détachement de Saint-Léonard de la GRC ou avec l’organisme Échec au crime.