Services à la famille Népisiguit: un organisme qui évolue depuis 35 ans

Bien des choses ont changé en 35 ans, mais au moins une chose demeure constante, estime Andréa Losier-Doucet, directrice générale de Services à la famille Népisiguit, à Bathurst: «Les gens veulent être bien avec ceux qui les entourent».

Services à la famille Népisiguit, fondé en 1984, célèbre son 35e anniversaire. Une activité portes ouvertes a eu lieu mercredi en fin d’après-midi pour marquer l’occasion.

L’organisme, qui a pignon sur la rue Main à Bathurst, offre des services de counseling et d’aide aux employés, des programmes pour contrer la violence familiale et d’autres programmes éducatifs. On y consacre beaucoup d’énergie à la recherche et au développement, ce qui permet de mettre sur pied des projets dans la communauté.

Andréa Losier-Doucet est employée du centre depuis 1988. Au départ, elle a commencé comme étudiante en travail social. Il y a une dizaine d’années, elle a été nommée directrice générale.

Au fil des ans, les choses ont bien changé, constate-t-elle. Depuis quelques années, de plus en plus de familles se tournent vers l’organisme pour de l’aide en raison de la présence accrue des téléphones intelligents dans la vie quotidienne.

«Avant, il n’était pas souvent question de trouver des solutions pour que les familles débranchent un peu. En 2019, on en voit beaucoup qui sont sur leurs téléphones et ainsi de suite. On veut sensibiliser les familles et la population à l’importance de ranger les bébelles électroniques une fois de temps en temps, autant les parents que les enfants. En 1984, il n’y avait pas d’internet ni vraiment d’ordinateurs. C’est un des gros changements que je vois.»

D’autres choses demeurent constantes, soit le désir de l’être humain de maintenir de bonnes relations avec ses proches.

«Ça ne change pas. Pour être heureux, les gens ont besoin d’une bonne relation avec les gens autour d’eux. Ç’a toujours été comme ça, c’est la nature humaine. Si ça ne va pas bien avec leur enfant, leur conjoint, des collègues et d’autres, ça cause du stress. On se sent malheureux. Qu’on soit riche ou moins bien nanti. Les gens veulent être aimés et aimer quelqu’un.»

Services à la famille consacre beaucoup de temps à la recherche et au développement. En gros, il s’agit de développer des projets communautaires et de faire de la recherche sur des questions reliées à la famille. Par exemple, en 2017, un forum pour les 55 ans et plus a eu lieu à Bathurst.

L’année suivante, une campagne a été lancée pour fournir de l’information sur les services et outils disponibles dans la région Chaleur aux personnes aînées.

Bien que l’organisme Services à la famille Népisiguit reçoit du financement du gouvernement provincial et touche à l’occasion à des subventions fédérales, il faut aussi parfois faire preuve de frugalité.

«On est assez conservateur dans nos finances. On ne dépense pas ce qu’on n’a pas. S’il y a moins de revenus, il y a moins de dépenses. Durant ces années là, ça veut dire qu’il y a moins d’argent pour en faire plus, on s’ajuste. On ne veut pas que le conseil ait à gérer des dettes et des choses comme ça.»