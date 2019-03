Tide Head: une fin des classes définitive en juin

La municipalité de Tide Head a reçu la confirmation que l’école primaire de la communauté fermera définitivement ses portes à compter de la fin de l’année scolaire. L’établissement n’accueillit que huit élèves cette année.

La décision était pratiquement inévitable. Même le maire de Tide Head, Randy Hunter, avoue qu’il entretenait peu d’espoir de voir le ministère de l’Éducation aller à l’encontre de la recommandation du conseil d’éducation du District scolaire anglophone nord.

En janvier, le conseil d’éducation avait voté à l’unanimité pour la fermeture.

«Je ne suis pas surpris de la décision, lâche le maire. On s’attendait tous un peu à cela à la suite de la rencontre où le conseil d’éducation a voté unanimement en faveur de la fermeture. Je ne suis pas surpris, mais je suis par contre terriblement déçu.»

Cette déception, M. Hunter la dirige non seulement à l’endroit du conseil d’éducation, mais surtout envers le ministre de l’Éducation, Dominic Cardy, qui n’a jamais daigné accepter de le rencontrer.

«J’ai demandé à plusieurs reprises une rencontre. J’étais prêt à me rendre à Fredericton, mais il n’a jamais répondu à ma demande. On ne s’est même jamais parlé au téléphone à ce sujet», indique M. Hunter.

Sentant le sort de l’école scellé, le maire souhaitait s’entretenir avec le ministre à propos de l’avenir de l’édifice.

«On nous annonce que l’école va fermer dans trois mois. Alors quels sont les plans pour la suite des choses?», se questionne-t-il.

Situé au cœur du village, l’école est un gros morceau de la municipalité et M. Hunter veut savoir ce que le gouvernement entend faire avec le bâtiment.

«Est-ce qu’on va entretenir des lieux ou simplement fermer la porte et partir? Je veux surtout éviter qu’il soit laissé à l’abandon et que ça se transforme en cauchemar comme ce fut le cas avec les écoles (primaires) de Dundee, d’Eel River Crossing et de Balmoral qui ont été laissées à elles-mêmes et qu’on a éventuellement dû démolir», ajoute-t-il.

M. Hunter a toujours exprimé le désir de voir l’école de sa communauté hériter d’une seconde vie.

«C’est un bâtiment encore relativement en bon état. Il y a quelques rénovations à faire ici et là, mais ce n’est pas la fin du monde. Je suis persuadé qu’il peut servir à autre chose, comme un centre pour autistes par exemple. Mais pour que cela se produise, on doit lui donner une chance et jusqu’à présent, le gouvernement a refusé de me laisser plaider sa cause. On nous tient carrément à l’écart», dit le maire.

M. Hunter est d’autant plus mécontent que le plan initial était de fermer l’école en 2020, le temps que la nouvelle école primaire régionale (anglophone) soit construite à Campbellton. M. Hunter espérait que cet échéancier soit respecté et non devancé, surtout que le début de la construction de l’école régionale a été repoussé pour au moins une année par le gouvernement de Blaines Higgs.

Le conseil d’éducation a recommandé la fermeture de l’école de Tide Head invoquant la politique 409, politique touchant à la viabilité des établissements scolaires dans la province. La petite école restigouchoise, qui comprend les niveaux de maternelle à la 5e année, subissait un déclin constant depuis plusieurs années. Pouvant accueillir une centaine d’élèves, elle a toutefois vu sa fréquentation baisser drastiquement au cours des dernières années. En ce moment, on ne dénombre plus que huit élèves. Ceux-ci prendront la route de l’école voisine de Lord Beaverbrook de Campbellton dès septembre.

«En raison du faible nombre d’élèves en cause, je ne crois pas que cela sera un très grand défi de les accueillir dans cette école, même si elle est relativement pleine. La question cependant est de savoir combien de temps ils resteront dans cet établissement alors qu’on ne sait pas encore avec exactitude quand sera construite la nouvelle école.»