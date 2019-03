Une Acadienne se roule les manches pour offrir des livres et des jeux en français à l’hôpital IWK

Une résidente de Caraquet fait appel au sociofinancement afin d’acheter des livres et des jeux en français pour l’hôpital pour enfants IWK de Halifax. Son initiative a fait mouche et des centaines de dollars ont été collectés en quelques heures.

Liette Lanteigne Thériault s’est rendue au Centre de santé IWK lundi en compagnie de son fils âgé de 9 ans, Jérémie, atteint de colite ulcéreuse.

Leur séjour, qui devait durer le temps d’un rendez-vous, a été prolongé de quelques jours de façon inattendue.

Pour tromper l’ennui, ils se sont promenés un peu dans l’établissement afin de visiter les salles de jeu.

«On a remarqué qu’il n’y avait pas beaucoup de livres en français et qu’il n’y avait pas de jeux en français. Et lui, il ne comprend pas l’anglais, mon petit garçon», explique Mme Lanteigne Thériault en entrevue téléphonique.

Elle a eu l’idée de lancer un appel sur Facebook pour inviter ses amis à faire don de livres et de jeux dans la langue de Molière. Elle a cependant dû abandonner cette piste après avoir appris que l’hôpital ne peut accepter ces produits culturels usagés pour des raisons sanitaires.

À la suggestion d’une amie, elle a donc lancé une campagne de sociofinancement sur la plateforme en ligne GoFundMe avec un objectif de 1000$. Elle s’est engagée à ce que les fonds soient dépensés à la Librairie Pélagie et chez 2M, deux commerces de Caraquet.

L’appel lancé mercredi soir a été entendu. Jeudi peu avant midi, la cagnotte était de plus de 900$.

Liette Lanteigne Thériault n’en revient tout simplement pas.

«Mon dieu, j’ai juste fait ça hier soir quand mon garçon dormait et que je n’avais rien à faire! J’avais le temps de faire ça. On n’est même pas midi et c’est déjà rendu à presque 1000$. Je suis vraiment surprise et vraiment contente.»

Elle se réjouit de savoir que les sommes amassées pourront permettre aux jeunes patients francophones de l’hôpital, comme son fils Jérémie, de mieux divertir et se changer les idées dans leur langue.

«C’est sûr que là, il trouve le temps long et il trouve ça plate. Surtout qu’on ne s’attendait pas à rester ici, donc on n’est pas venus préparés. On n’est pas retourné chez nous chercher des choses. S’il y avait des livres et des jeux en français, ça rendrait le séjour plus agréable.»