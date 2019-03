Le phénomène de la pauvreté ne fait pas courir les foules

On ne se bouscule pas aux portes pour discuter du problème de la pauvreté au Nouveau-Brunswick.

La Société d’inclusion économique et sociale (SIES), qui organise une série de rencontres sur le sujet, s’est rendue à Grand-Sault, mercredi soir, où une douzaine de personnes ont fait part de leurs points de vue sur la question, pendant près de deux heures.

Cette participation plutôt mince a quand même suscité des échanges intéressants sur un phénomène qui touche plus de 15% de la population du Madawaska.

Le gouvernement provincial doit renouveler, en 2020, son plan d’inclusion économique et sociale, ce qui explique cette série de rencontres, qui a débuté le mois dernier et se terminera la semaine prochaine.

«Vous avez une chance inouïe de dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez, de vous faire entendre», a eu tôt fait de dire Paul Levesque à l’endroit des autres citoyens de la région Grand-Sault qui prenaient aussi part à la rencontre informelle.

Concrètement, l’on cherche à savoir auprès des citoyens, des entreprises et des organismes communautaires ce qui pourrait aider davantage à réduire la pauvreté.

«Ce nouveau plan 2020-2025 sera élaboré à partir des propos recueillis auprès du public et sera adapté à chaque région», a affirmé Scott MacAfee, qui est coordonnateur à la Société d’inclusion économique et sociale.

Ce dernier a pris soin de noter dans les moindres détails les propos qu’ont tenu les participants.

L’augmentation du salaire minimum, un régime fiscal plus équitable, l’équité salariale entre hommes et femmes et un meilleur accès à l’éducation, aux services de garderies, au transport collectif et à des logements sociaux demeurent des priorités aux yeux des quelques citoyens qui ont pris la parole.

D’autres ont poussé l’exercice un peu plus loin en exprimant le désir de voir un plus grand partage des richesses, une plus grande participation des entreprises fortunées dans les revenus des gouvernements et la mise en place de réseaux d’échanges de produits et services entre les citoyens.

Dans certaines régions plus anglophones, certains ont laissé entendre que mettre fin au bilinguisme officiel au Nouveau-Brunswick aiderait à enrayer la pauvreté.

Le Front commun déçu

Jean-Claude Basque, du Front commun pour la justice sociale du Nouveau-Brunswick, a tenu à saluer la décision du gouvernement de renouveler son plan d’inclusion économique et sociale, qui célèbre en 2019 ses 10 ans d’existence.

Ce dernier s’est toutefois dit déçu de la faible participation des citoyens à plusieurs de ces rencontres publiques et de l’absence de la communauté d’affaires et des élus municipaux, provinciaux et fédéraux à bon nombre de ses sessions de dialogue auxquels ils étaient pourtant conviés.

«C’est un processus louable et un bon moyen de rejoindre directement les gens, mais il y a eu peu de promotion de l’événement alors il y a sans doute de nombreuses personnes qui ignorent la tenue de ces rencontres dans leur propre communauté. C’est dommage parce que toutes ces personnes devraient être ensemble à discuter à la même table», a indiqué le coordonnateur de l’organisme provincial de promotion de la justice sociale.

Cela dit, il est encore possible d’émettre ses commentaires à ce sujet auprès de la Société d’inclusion économique et sociale en ligne ou par courrier postal.

Pas moins de 7500 commentaires ont d’ailleurs déjà été via Internet.

«Le défi qui attend ce prochain plan de lutte à la pauvreté et de recentrer les efforts et les actions que peut faire le gouvernement pour réduire la pauvreté. Il aurait aussi fallu faire une évaluation de ces 10 années déjà consacrées à sa lutte, ce qui n’a malheureusement pas encore été fait par le gouvernement», a ajouté Jean-Claude Basque.

«Tout ça reste à voir, le dernier budget du gouvernement de Blaine Higgs démontre clairement que la lutte à la pauvreté est loin d’être une priorité pour lui… Ça prend des actions concrètes et du leadership pour mettre en œuvre ce fameux plan, il ne faut pas juste écouter les gens assis à table en train d’en discuter.»

Les dernières rencontres menées par la corporation de la Couronne se dérouleront à Sackville, Tracadie, Dalhousie, Fredericton et Moncton entre le 1er et le 3 avril prochain.