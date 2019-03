Les entreprises du Restigouche-Ouest à la recherche d’employés

La pénurie de main-d’œuvre qui perdure dans l’ouest du Restigouche amène la Chambre de commerce de Saint-Quentin à organiser un premier Salon de l’emploi.

L’emploi n’est pas un problème dans le secteur de Kedgwick/Saint-Quentin. Depuis quelques années, la demande pour des travailleurs surpasse largement l’offre.

Afin de pallier à cette problématique, plusieurs employeurs se sont tournés vers l’immigration internationale. Le pari fonctionne jusqu’à certains égards, mais les besoins demeurent criants. Dans ce contexte, la région tente une offensive afin de séduire les gens des régions limitrophes.

«Des camionneurs, des travailleurs d’usine, des opérateurs forestiers, des employés en restauration, du personnel médical… Les besoins sont généralisés, pratiquement toutes les entreprises de tous les secteurs sont en quête de main-d’œuvre. Il ne se passe presque pas une journée sans que l’on reçoive l’appel d’un employeur à la recherche d’un employé», exprime Jocelyne Poirier, directrice de la chambre de commerce.

Difficile de chiffrer avec exactitude le nombre de postes disponibles dans la région. Toutefois, l’organisme avait effectué un sondage il y a deux ans et selon les résultats, ce sont près de 200 postes qui étaient à pourvoir.

«Et je doute que ce nombre soit plus faible aujourd’hui. En fait, s’il est différent, il doit davantage être à la hausse», poursuit la directrice.

Le 1er Salon de l’emploi du Restigouche-Ouest aura lieu au Palais Centre-Ville de Saint-Quentin le 18 avril prochain. L’objectif? Montrer aux gens du coin la panoplie d’emplois qui s’offrent à eux.

«On s’adresse bien entendu aux gens de la région, mais aussi du reste du Restigouche, de Chaleur, du Madawaska, de la Gaspésie… En fait, on s’adresse à tout le monde qui souhaite venir ou revenir dans notre région. On veut qu’ils sachent qu’il y a beaucoup d’opportunités ici pour eux», indique M. Poirier.

Le salon aura lieu toute la journée et aura la forme d’entrevues express (speed dating). La portion matinale sera par contre surtout consacrée aux étudiants.

«Beaucoup d’entreprises cherchent des jeunes pour pourvoir des postes durant la période estivale. On trouvait donc essentiel d’intégrer les jeunes du secondaire, du collège et de l’université. C’est aussi un public extrêmement important à nos yeux, car on veut conserver nos jeunes ici. Avec le salon, ils vont voir non seulement qu’il y a de l’emploi de disponible, mais aussi où se trouvent les besoins. Cela pourrait aussi les aider à orienter leurs études», explique Mme Poirier.

Si elle admet qu’il est préférable de rechercher des employés plutôt que d’être aux prises avec un taux de chômage ou de non-emploi élevé, celle-ci concède qu’il s’agit d’un problème pour la région puisque cela peut freiner son développement et son élan.

«C’est d’autant plus important d’être proactif que ce n’est pas qu’ici où les entreprises ont de la difficulté à recruter de bons employés. On le voit ailleurs dans la région, mais aussi dans la province et même pratiquement partout au pays», ajoute-t-elle.