Les Religieuses hospitalières de Saint-Joseph resteront à Tracadie

Elles ne sont peut-être plus que sept. Et leur moyenne d’âge dépasse 80 ans. Mais les soeurs de la congrégation des Religieuses hospitalières de Saint-Joseph resteront à Tracadie tant et aussi longtemps qu’elles le voudront, ou que la santé le leur permettra.

Denis Sylvestre, directeur des services administratifs de la congrégation à la maison-mère de Montréal, a rapidement éteint la rumeur annonçant un déménagement prochain de ces femmes dans la métropole ou encore dans la nouvelle aile en construction à la résidence Le Royal de Bathurst.

«Nous n’allons pas rapatrier les religieuses, a-t-il affirmé. Pour l’instant et tant qu’elles seront en santé, elles demeureront à Tracadie. Ces soeurs sont encore très actives malgré leur âge, vous savez. Je leur parle régulièrement, elles sont en santé et encore très autonomes.»

Cependant, comme rien n’est éternel – même la vie d’une religieuse -, la congrégation prépare à moyen terme un déménagement possible vers Bathurst lorsque le besoin se fera sentir, a-t-il indiqué.

M. Sylvestre a également mentionné qu’il n’était aucunement question de rapatrier à Montréal les dépouilles des religieuses reposant dans le petit cimetière situé à l’arrière de l’édifice municipal. La Municipalité régionale de Tracadie s’est d’ailleurs engagée à assurer l’entretien des lieux.

«Ce serait un non-sens, prétend le porte-parole. C’est comme si on voulait effacer leur passage à Tracadie.»

En effet, la présence des Religieuses hospitalières de Saint-Joseph à Tracadie n’est pas seulement physique. Elle est historique, a tenu à dire Philippe Ferguson, président des célébrations du 150e anniversaire de leur présence à Tracadie, en 2018.

«Je suis très reconnaissant de ce qu’elles ont fait pour le Nord-Est et pour la population francophone du Nouveau-Brunswick. C’est incroyable ce qu’elles ont pu accomplir avec si peu. On leur doit en grande partie les soins hospitaliers et l’éducation pendant tant d’années», a-t-il fait part.

L’histoire des Religieuses hospitalières de Saint-Joseph à Tracadie a débuté en 1868, quand la maison-mère de Montréal a délégué six soeurs dans la Péninsule acadienne pour s’occuper des personnes atteintes de la lèpre.

«Soins de santé et éducation, c’était la marque des Hospitalières à Tracadie, c’était leur mission, avait révélé soeur Yvonne Thibodeau à l’Acadie Nouvelle en février 2018. Elles venaient en aide aux plus défavorisés, aux pauvres, aux sans voix. En même temps, elles avaient un rôle de travailleuses sociales.»

«En 1868, leur mission était la Péninsule acadienne, se souvient M. Ferguson. Nous vivions alors dans la pauvreté, il y avait peu d’éducation et beaucoup de maladies. Elles sont venues ici en bateau, malgré la houle de la mer. Elles ont vécu toute une histoire quand on pense à toute l’adversité que ces femmes ont dû franchir sans même un médecin dans la région. Elles ont bâti un système hospitalier avec des prières. Le plus beau cadeau qu’on peut leur faire est de perpétuer leur mission et leur histoire. Pour moi, c’est beaucoup plus symbolique qu’un amas de pierres ou qu’un monument.»