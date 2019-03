Mobilisation pour sauver l’Atelier La Fabrique à Tracadie

La communauté se mobilise pour soutenir l’Atelier La Fabrique, à Tracadie. L’organisme, qui vient en aide aux adultes avec des déficiences intellectuelles, est aux prises avec d’importantes difficultés financières. Si rien ne bouge, Martina Godin, directrice générale du centre, craint sa fermeture imminente.

Devant cette situation, Martina Godin a lancé un cri de coeur en début de semaine sur la page Facebook de l’organisme.

«À moins d’aide supplémentaire, l’Atelier La Fabrique compte les semaines d’ouverture», pouvait-on lire.

Bien que La Fabrique reçoit une subvention annuelle d’environ 147 000 $ du gouvernement provincial, ce montant ne suffit pas à couvrir l’ensemble des besoins. Pour bien fonctionner, Mme Godin a besoin de trouver des revenus supplémentaires d’environ 25 000 $.

«Depuis un certain temps, nous avons des défis au niveau du budget de fonctionnement. Les dépenses augmentent, mais les octrois du ministère demeurent les mêmes.»

Les membres de l’Atelier La Fabrique durant leur pause matinale. – Acadie Nouvelle: David Caron

Depuis plusieurs années, La Fabrique génère des revenus grâce à la vente des piquets d’arpentage, des croix en bois et d’autres objets fabriqués par des adultes avec des déficiences intellectuelles. Un marché aux puces ouvert au public permet aussi de réaliser des profits.

Mais que ce soit les assurances, l’électricité ou la collecte de déchets, les dépenses augmentent sur toute la ligne. D’ailleurs, le bâtiment, construit durant les années 1970, commence à montrer des signes d’usure. Il a besoin d’être rénové.

«Je vais vous donner un exemple, avant avec nos piquets d’arpentage, on pouvait toucher à environ 15 000 $ en ventes. Cette année, on en a vendu pour 2300 $. Avec les nouvelles technologies, les gens en ont moins besoin, alors en vend presque plus.»

Un service important

L’Atelier La Fabrique accueille, du lundi au vendredi, 19 personnes à besoins spéciaux qui effectuent des petits travaux.

«Sans l’atelier, ces gens n’auraient pas vraiment de vie. Ils sont limités dans leurs capacités», explique Martina Godin. «Si ça ferme ici, de mon côté, je vais m’en aller chez moi. Je serais triste, mais je vais être capable de m’organiser et de trouver autre chose. Pour eux, si ça ferme, ils vont rentrer chez eux et il n’y aura pas nécessairement quelque chose pour eux.»

Mobilisation de la communauté

Le cri de coeur de Martina Godin semble avoir été entendu. Un groupe de bénévoles doit se rencontrer lundi soir pour former un comité de sauvegarde. D’autres bénévoles commencent déjà à mettre sur pied des activités de financement, dont un jamboree qui aura lieu le 19 mai au Club de Curling de Tracadie.

Euclide McLaughlin et ses musiciens comptent aussi organiser le 30 mars une soirée d’humour et de musique au Centre Roméo Lanteigne de St-Irénée. Les profits seront remis à La Fabrique.

Plusieurs autres citoyens multiplient les initiatives pour venir en aide à l’organisme.

«Ça me donne un vrai boost. Pour être honnête, on se sentait un peu délaissé, mais on voit que les gens y tiennent plus à coeur que je croyais.»