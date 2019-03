Qu’est-ce que la taxe carbone changera pour vous?

La nouvelle taxe fédérale sur le carbone entrera en vigueur le 1er avril au Nouveau-Brunswick. Comment cette mesure affectera votre portefeuille? On a décortiqué ça pour vous.

Pourquoi une taxe sur le carbone?

Dès le début du mois d’avril, la pollution aura un prix au Canada selon le principe du «pollueur-payeur».

Concrètement, le système fédéral entraînera l’imposition d’une redevance sur l’essence de 4,42 cents le litre à compter du 1er avril 2019. Une taxe s’appliquera également à tous les autres combustibles fossiles: charbon, mazout, propane, gaz naturel, etc.

Ottawa veut ainsi inciter les gens à faire des choix plus écologiques et les entreprises à trouver des solutions plus vertes, afin de diminuer les émissions de gaz à effet de serre (GES). Le projet est dénoncé par les progressistes-conservateurs qui jugent que la taxe ne changera pas les comportements.

Cette redevance – qui sera payée par les distributeurs et les producteurs – augmentera au cours des années suivantes. En 2019, le prix par tonne de GES sera de 20 $ et il grimpera chaque année pour atteindre 50 $ en 2022.

Le modèle sera imposé à quatre provinces, le Nouveau-Brunswick, l’Ontario, le Manitoba et la Saskatchewan, qui n’ont pas mis en oeuvre un système de tarification de la pollution respectant les exigences fédérales.

En effet, le gouvernement de Brian Gallant avait proposé la conversion d’une partie de la taxe sur l’essence en une redevance carbone, une mesure qui n’allait avoir aucun impact sur les prix à la pompe. Un plan jugé insuffisant par le gouvernement Trudeau.

Quelles conséquences pour le consommateur?

À compter du 1er avril, les prix à la pompe feront un bond de 5,1 cents le litre en raison de la redevance de 4,42 cents le litre, et de la TVH dont profitera le gouvernement provincial (les revenus additionnels pour le gouvernement provincial pourraient s’élever à environ 9 millions de dollars).

La taxe carbone sur l’essence augmentera chaque année pour atteindre 11 cents le litre en 2022.

Ce montant est bien plus élevé qu’à l’Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse, qui ont créé leur propre système de taxation. Les résidents de ces deux provinces verront le prix de l’essence augmenter de seulement 1 cent le litre.

Les autres combustibles seront également taxés. Par exemple, la redevance sur le gaz naturel utilisé pour le chauffage résidentiel sera de 3,91 cents par mètre cube, tandis que la taxe sur le carbone s’appliquant au mazout domestique se chiffrera à 5,37 cents le litre dès le 1er avril.

Ottawa estime que les répercussions financières moyennes pour un ménage néo-brunswickois seront de 202 $ en 2019. Lorsque le prix de la tonne de Co2 aura atteint 50 $ la tonne en 2022, ce montant pourrait monter à 470 $.

Cependant, ces chiffres sont contestés par le gouvernement provincial qui évalue des impacts plus élevés pour les particuliers.

Certains inconnus demeurent. On ignore exactement dans quelle mesure les entreprises augmenteront leurs prix pour compenser cette nouvelle taxe. L’impact sur le prix de l’électricité n’est pas non clair alors que la tarification fédérale à laquelle les centrales d’Énergie NB seront soumises. La Société de la Couronne ne sera pas sujette à une taxe sur le carbone avant la fin de l’année 2020.

À quel remboursement ai-je droit?

Le gouvernement Trudeau s’attend à recueillir 2,3 milliards $ au cours des 12 prochains mois dans les quatre provinces où la taxe sera imposée. Il promet que chaque sou serait retourné aux provinces.

Environ 90% des sommes perçues iront aux particuliers au moment de remettre leur déclaration de revenus pour compenser la hausse de la taxe sur le pétrole.

Les 10% restants sont destinés aux petites entreprises, municipalités, hôpitaux, universités et communautés autochtones afin de couvrir ce qu’ils ne peuvent pas refiler aux consommateurs par le biais de prix et de tarifs plus élevés.

Vous devrez réclamer votre remboursement, appelé «Incitatif à agir pour le climat», au moment de remplir votre déclaration de revenus.

Le montant que vous recevrez est basé principalement sur la taille de votre famille, mais vous devrez décider quel membre de la famille fera la demande du crédit, car chaque ménage n’a droit qu’à un crédit.

Une famille composée de quatre personnes touchera 256$, tandis qu’un adulte célibataire sans enfant aura droit à 128$.

À noter que les résidents des communautés rurales auront droit à un 10% supplémentaire du montant pour compenser leur accès limité au transport en commun. Cela représente, 12,8$ pour une personne seule et 25,6$ pour une famille de quatre.

Certains ménages pourraient donc toucher plus que ce que leur aura coûté la hausse des coûts d’énergie.