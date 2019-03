Tracadie refuse la responsabilité d’entretenir les routes des anciens DSL

Pas d’argent, pas d’agrément, dit-on. Dans le cas de la Municipalité régionale de Tracadie, c’est plutôt pas d’argent, pas de routes des DSL à s’occuper.

Le maire Denis Losier et les conseillers se sont unis pour aviser par lettre le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux de ne pas transférer à la Ville la gestion de plus de 200 kilomètres de routes dans la DSL. Une rencontre est d’ailleurs demandée avec les autorités gouvernementales.

C’était un point du projet Ensemble vers l’avenir. Le document informait que «le ministère des Transports et de l’Infrastructure continuerait, à partir du District de Bathurst, à faire l’entretien en été et en hiver des routes de tous les anciens DSL aussi longtemps que la municipalité régionale le trouvera bénéfique et préférable. De plus, le MTI assurerait la réparation des routes qui ne sont pas en bonne condition dans un délai de huit ans».

Ça fait bientôt six ans que le regroupement est en fonction et, selon le maire, Fredericton n’a toujours pas respecté sa part du contrat. Plusieurs routes dans les DSL sont en mauvais état et celles qui ont été réparées ne l’auraient pas été convenablement.

Il craint que le gouvernement Higgs, dans la foulée des compressions budgétaires, revienne à la charge auprès de la MRT.

«Si Fredericton ne nous donne pas d’incitatifs, on ne veut pas avoir ces routes, a lancé le maire. On ne veut pas transférer la facture à nos citoyens.»

M. Losier soutient qu’avec un budget de 14,8 millions $, il est impossible de s’occuper de plus de 510 km de route sur l’ensemble du territoire de la MRT. Un transfert de responsabilité de la part de la province placerait la ville dans une situation financière très précaire, craint-il, en laissant entrevoir une hausse de plus de 1$ par 100$ d’évaluation de la taxe foncière.

«L’entente avec Ensemble vers l’avenir parle d’un transfert des routes lorsqu’elles seront remises à niveau à 100%. C’est un cadeau empoisonné. Nous sommes rendus à l’étape d’une résolution du conseil, et pas seulement du maire, afin de freiner ça. On a déjà de la misère à s’occuper des routes de l’ancienne municipalité de Tracadie-Sheila. La prochaine étape sera l’appui de la population au conseil municipal. Nous sommes prêts à aller aussi loin que nous le pourrons», a signalé le maire.