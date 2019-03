Une semaine après son agression, le père Grou célèbre la messe à l’oratoire

Exactement une semaine après avoir été victime d’une agression à l’arme blanche alors qu’il célébrait la messe à l’oratoire Saint-Joseph, le père Claude Grou était de retour pour transmettre la Bonne Nouvelle aux fidèles, vendredi matin.

Environ une centaine de personnes étaient présentes au moment où le recteur de l’oratoire est entré dans la crypte sous les applaudissements.

Il a remercié les pèlerins qui lui sont venus en aide au moment du drame et a souhaité que l’oratoire demeure un lieu de paix.

La semaine dernière, peu après le début de la cérémonie de 9h30, au moment où le prêtre s’apprêtait à lire l’Évangile, un homme identifié comme étant Vlad Christian Eremia, 26 ans, s’est dirigé d’un pas rapide et déterminé derrière l’autel.

Il a sorti un couteau et l’a porté contre le prêtre de 77 ans à au moins deux reprises, semant une onde de choc et de stupeur non seulement au sein de la cinquantaine de fidèles sur place, mais aussi chez des internautes qui regardaient la diffusion de la messe en direct en ligne.