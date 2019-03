Quand la digue se brise: les basses terres maritimes sont menacées

Elles ont été bâties la première fois par les colons acadiens des années 1700, une pelle pleine de terre riche en argile à la fois.

Au fil des siècles, les digues protégeant les basses terres maritimes ont été étendues et, dans les années 1950 et 1960, construites plus hautes et plus solidement grâce à un vaste programme fédéral de modernisation.

Les géomorphologues qui étudient l’évolution de la côte affirment que les changements climatiques menacent à nouveau les 241 kilomètres de digues qui jalonnent les côtes et les rivières de la Nouvelle-Écosse et un autre 100 kilomètres au Nouveau-Brunswick.

Une étude récemment achevé par une équipe de géographes de l’Université Saint Mary’s à Halifax indique que 70% des digues en Nouvelle-Écosse sont maintenant vulnérables aux tempêtes, même à une tous les 50 ans.

Dans ce scénario, une forte marée montante dans la baie de Fundy, accompagnée de rafales pouvant atteindre 80 kilomètres à l’heure lors d’une forte marée du printemps, pourrait pousser l’eau par dessus les structures.

En danger: de nombreuses habitations, des terres fertiles et des routes.

Danika van Proosdij, géographe à la tête de l’équipe de Saint Mary’s, explique que les solutions sont bien plus complexes et ambitieuses que les rénovations menées par Ottawa au siècle dernier, qui ont reconstruit des digues mal entretenues.

«C’est une bataille différente», a-t-elle déclaré lors d’une interview.

«Il ne suffit pas de reconstruire les digues en place et de les entretenir. En fait, cela modifie la façon dont nous concevons nos marais et nous les protégeons contre le changement de climat et les forces qui sont plus grandes que celles observées dans le passé.»

Dans un ouvrage paru en 1987 dans la revue «Maritime Dykelands: The 350 Year Luggle», le soutien fédéral accordé par l’Agence de réhabilitation des marais maritimes dans les années 50 a été qualifié de «décennie du salut».

Les ingénieurs ont élevé les structures à un niveau qui met les communautés et les agriculteurs à l’aise, et ont installé des aboiteaux beaucoup plus robustes – les ponceaux sous les digues avec des vannes permettant à l’eau de sortir et de se fermer pour empêcher la mer d’entrer par marée haute.

Lors d’une récente promenade le long de la côte du village de Noël, Eleanor Anthony, une résidente locale, a rappelé qu’en 1959, alors qu’elle n’avait que 10 ans, elle a observé les machines hydrauliques construire cette barrière de sécurité.

Derrière la digue actuelle, la faible silhouette des digues beaucoup plus basses des Acadiens reste visible.

Un peu plus loin, les champs récemment restaurés par sa voisine, Anne Crowe, s’épanouissent et produisent suffisamment de foin pour nourrir le quart de ses 100 têtes de bétail.

Mais les marées montent à mesure que la baie de Fundy s’élève – près de 40 centimètres en seulement 70 ans – et les scénarios internationaux relatifs aux changements climatiques annoncent une accélération de cette cadence dans les dix prochaines années.

«Le village de Noël est en grande vulnérabilité, le taux d’érosion dans cette zone est assez élevé», affirme Eleanor Anthony.

Une équipe d’experts devra identifier des parties de la digue de Noël qui pourraient être déplacées ou modifiées, a-t-elle déclaré, afin de donner plus de temps à la communauté et de «lui donner une meilleure chance de sauvegarde ses terres».

Cependant, pour Anne Crowe, la possibilité de perdre des terres est une option inquiétante après avoir dépensé des milliers de dollars pour retravailler les basses terres afin de produire de la nourriture pour son bétail laitier.

Dans les années 1970, Ottawa a laissé la responsabilité d’entretenir les digues aux ministères provinciaux.

Les rapports d’inspection obtenus en vertu de la Loi sur l’accès à l’information font état de travaux de maintenance en cours, plusieurs digues étant surélevées jusqu’au niveau anticipé de la mer en 2055.

Kevin Bekkers, directeur de la protection des sols au sein du ministère de l’Agriculture de la Nouvelle-Écosse, a mentionné qu’il disposait d’un budget à la hausse pour des améliorations liées au changement climatique.

Le budget en immobilisation, déposé en mars, prévoit un plan sur neuf ans de 50 millions de dollars pour l’amélioration des marais, ce qui réduira les risques d’inondation. On s’attend à ce que la moitié de l’argent vienne d’Ottawa, a annoncé le ministère dans un courriel.

Ces améliorations «renforceraient la résistance des digues» dans la rivière Annapolis, la baie Southern, le bassin de Cumberland et le long de la baie de Cobequid.

Reste à savoir si cela suffira à créer un système de digues capable de lutter contre les changements climatiques.

Diverses actions peuvent être nécessaires: retrait de certaines digues, utilisation de matériaux moins perméables, liens judicieux avec des terres plus élevées.

On ne sait toujours pas si Mme Crowe et Anthony seront à l’abri des inondations.

«C’est vraiment inquiétant», dit Mme Crowe en faisant un geste vers le marais de sa famille.

«Nous devons renforcer les digues et les maintenir. Si ça marche en Hollande, ça devrait marcher ici. »’