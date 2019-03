Développement commercial à Shediac: un conseiller municipal sonne l’alarme

Un conseiller municipal de Shediac craint que le développement du secteur commercial stagne dans sa ville. Il sonne l’alarme afin de s’assurer que les employés et les élus de la capitale mondiale du homard ne s’endorment pas sur leurs lauriers.

Le conseiller municipal et ancien maire de Shediac, Raymond Cormier, n’a pas mâché ses mots lors de la réunion hebdomadaire régulière du conseil municipal cette semaine.

Celui qui a été maire de 2004 à 2012 a pris la parole afin de dénoncer ce qu’il perçoit comme un développement économique qui tourne au ralenti. Il craint un scénario dans lequel le taux d’endettement de la municipalité dépasse les 18%, ce qui entraînerait des difficultés financières.

Il souhaite notamment voir plus d’efforts de la part de la municipalité afin de développer les terres dans le sud de la ville, près des autoroutes.

«On fait pitié au niveau du développement économique. On ne va nulle part. On a deux ou trois terrains, on a le chemin Lino qui pourrait facilement être commercialisé, on a bien sûr la route 15 jusqu’au parc Scoudouc, on a le cercle qui nous rejoint à Kent et au reste de la province.»

«Il y a ces endroits, mais je ne vois aucun intérêt, aucun développement, aucune discussion: rien.»

Roger Caissie, maire de Shediac, reconnaît que la municipalité ne peut pas se reposer sur ses lauriers si elle souhaite que sa croissance économique se poursuive. – Acadie Nouvelle: Jean-Marc Doiron

Ratio idéal

Le directeur général de Shediac, Gilles Belleau, a expliqué durant la réunion municipale que le ratio idéal de l’assiette fiscale d’une municipalité est de 60% au secteur résidentiel et 40% au niveau commercial. À l’heure actuelle, 75% des constructions de Shediac sont résidentielles, alors que 25% sont commerciales.

Selon M. Cormier, le développement résidentiel est plus coûteux pour la municipalité parce qu’il nécessite l’entretien de routes, d’un système d’égout et d’autres services. Le développement commercial, au contraire, génère plus de revenus sous la forme de taxes qu’il n’en coûte.

Le maire Roger Caissie rappelle que l’assiette fiscale de Shediac a connu une croissance de 5% par année en moyenne au cours des dix dernières années. Il souligne la construction récente du nouveau Kent Building Supplies, ainsi que les nouvelles succursales d’Alcool NB et de Cannabis NB.

Tout en étant fier du travail accompli, il reconnaît que le dossier du développement économique nécessite un effort soutenu.

«(M. Cormier) affirme qu’on ne progresse pas assez vite. Et il a raison: j’aimerais aussi que ça progresse plus vite. Ça prend des partenaires et ça prend des relations avec des entrepreneurs. Est-ce qu’on aimerait en faire davantage? Certainement. Et c’est quelque chose qu’on aspire à faire.»

Le conseiller Raymond Cormier suggère de former un comité avec une demi-douzaine d’entrepreneurs qui ont connu du succès au niveau du développement dans Shediac afin de solliciter leurs conseils.

Il ajoute que la municipalité doit être proactive afin d’attirer les développeurs dans la communauté et tenir tête aux équipes qui gèrent les parcs commerciaux du Grand Moncton.

«Pour avancer un dossier, il faut le faire demain matin. On ne peut pas attendre à 2022 ou 2024.»

Le taux d’endettement de Shediac est passé de 10%, en 2018, à 13%, en 2019. La hausse est principalement due à la construction du nouveau garage municipal à Shediac, construit au coût de 6 millions $, selon le maire Roger Caissie.