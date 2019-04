Jacques Comeau poursuit sa route à La Voix

Jacques Comeau, originaire de Néguac, mais résidant à Dieppe, a remporté son duel à l’émission La Voix, diffusé à TVA, dimanche.

Il était opposé à la jeune Allyson Daviau. Les deux ont interprété de façon magistrale la chanson L’encre de tes yeux de Francis Cabrel

«Un très beau moment. Jacques, tu dégages une humanité folle», a indiqué en premier la juge Lara Fabian.

Leur mentor, Éric Lapointe, a eu beaucoup de difficultés à faire son choix. Il a même échappé un juron…

«Avant d’arriver ici ce soir, j’étais très divisé. Je me suis dit: je vais me fier à la prestation. Et là, je suis encore deux fois plus mêlé…»

«Je vous adore. Je pourrais tirer à pile ou face. Mais je vais continuer avec Jacques», a-t-il dit, semant la frénésie au sein de la famille Comeau, dont sa fille Josiane, qui pleurait de joie. «Il m’a tout donné. Maintenant, c’est à mon tour de l’appuyer», a-t-elle dit, entre deux sanglots.

Jacques Comeau est conscient de la chance qu’il a de participer à cette aventure, qui attire jusqu’à deux millions de téléspectateurs par semaine.

«Je me considère chanceux de me retrouver parmi des artistes de talent. C’est un privilège d’être ici», a-t-il dit avant son duel.

À la suite de sa prestation, il a même reçu un message de Francis Cabrel, qui a promis d’être là pour les demi-finales.