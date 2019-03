La renaissance de Jean-Denis Hall, ex-toxicomane et prisonnier

Bien qu’il soit sorti de la prison depuis l’automne 2005, Jean-Denis Hall ne s’est jamais senti aussi libre qu’aujourd’hui. Après avoir lutté contre des problèmes de dépendance pendant plusieurs années, l’homme originaire de Tilley Road, dans la Péninsule acadienne, est sobre depuis quatre ans et se trace une nouvelle voie grâce, entre autres, à la course à pied.

«Je trouve ça tellement dommage que j’ai passé mes plus belles années de ma vie, dans la fleur de l’âge, à ne pas vivre le moment présent. La course m’apporte tellement de joie et de bonheur et de confiance. Ça me sort de ma zone de confort.»

Lorsqu’il était plus jeune, Jean-Denis Hall, âgé de 35 ans, n’avait rien d’un enfant de choeur. Avant même de célébrer son vingt-deuxième anniversaire, le jeune homme avait fait deux séjours en prison.

M. Hall, qui habite aujourd’hui près de la Ville de Québec, avoue qu’il avait une faible estime de lui-même. Sa vie a pris un mauvais tournant lorsqu’il a consommé de la cocaïne pour la première fois à 19 ans.

«J’ai pogné un high tellement élevé que je pouvais voir le Bon Dieu à ma cheville. Je suis passé d’un extrême à l’autre. En faisant ma première ligne, je savais qu’il était trop tard et que je ne pouvais revenir en arrière.»

Sa dépendance à la drogue l’a poussé à prendre de très mauvaises décisions. Pour la financer, il a commis une série de vols à l’étalage dans les régions de Shippagan, Lamèque et Sainte-Marie-Saint-Raphaël. En mai 2003, il a été condamné à une sentence de cinq mois de prison.

«Plus je consommais, plus je commettais des gestes comme ça et plus je m’en voulais. C’était un cercle vicieux. (…) En prison je me suis dit que je ne ferais plus jamais de poudre. Le premier jour que je suis sorti de prison, je me suis rendu à la commission des liqueurs et je suis parti sur une grosse brosse.»

Jean-Denis Hall. – Photo gracieuseté.

À peine quelques mois plus tard, ses gestes ont de nouveau retenu l’attention de la police et même de l’Acadie Nouvelle, toujours pour de mauvaises raisons. À l’automne 2003, lui et un ami sont entrés par effraction dans l’église St-Jean-Baptiste-et-St-Joseph, à Tracadie et ont causé d’importants dommages à l’intérieur. À la suite de cette affaire, Jean-Denis Hall est retourné derrière les barreaux jusqu’en octobre 2004.

«Je me souviens, j’ai fait la une de l’Acadie Nouvelle. Je m’en suis voulu pendant des années. Mon petit frère allait encore à la polyvalente. Il a toujours été sage comme une image. Il n’a pas le même vécu que moi. Je m’en voulais vraiment. J’ai songé à me tuer. Je cachais les médicaments qu’on me donnait en prison sous ma langue et je les cachais dans le but de tous les prendre d’un même coup.»

Pour passer le temps en prison, Jean-Denis Hall a commencé à s’entraîner avec des haltères. À force d’améliorer sa forme physique, il a gagné de la confiance en ses habiletés.

«J’ai commencé à me trouver des qualités. Éventuellement, j’ai été transféré au Centre de détention à Dalhousie et j’avais la permission de sortir pour travailler. J’ai travaillé pour la première fois et j’ai reçu beaucoup de compliments de la part de mes patrons. Ça m’a donné un beau boost de confiance. Quand j’ai été libéré, j’ai commencé à croire en moi un peu plus.»

Thérapie et courses

Cependant, ses problèmes de dépendance ont continué à le suivre. Dans le but de tourner la page et commencer une nouvelle vie, Jean-Denis Hall a déménagé au Québec pour le travail. Après de longues heures de travaux très physiques, il a commencé à consommer du speed pour se tenir éveillé. Il buvait également beaucoup d’alcool.

«J’en prenais chaque jour. J’ai déjà passé 5 à 7 jours sans dormir. Pendant longtemps, je consommais pour travailler et je travaillais pour consommer.»

Au fond du baril, il y a quatre ans, il s’est tourné vers la thérapie pour s’en sortir. Cette décision lui a probablement sauvé la vie. Lorsqu’il est sorti, il a non seulement terminé ses études secondaires, mais il a aussi complété une formation en arboriculture-élagage. Il a aussi découvert les joies de la course à pied. Il participe à plusieurs marathons et demi-marathons chaque année.

«Je ne pensais jamais que je terminerai mon secondaire. Pour moi, c’était quelque chose de grand. Mon métier en arboriculture-élagage est dangereux, mais tellement gratifiant.»

Grâce à sa participation dans plusieurs compétitives sportives, Jean-Denis Hall, de Tilley-Road, a retrouvé le sourire après avoir lutter contre de nombreux problèmes de dépendances au fil des années.-Photo gracieuseté.

L’un de ses moments les plus marquants a été sa participation au demi-marathon de l’Acadie, à Saint-Isidore.

«C’était important pour moi d’y aller et de courir dans la rue de la place qui m’a vue grandir. C’était tellement génial. Je me suis senti tellement bien. J’ai revu des amis avec qui j’avais perdu contact. Ils avaient entendu parler de moi dans mes mauvais moments. En courant, j’ai passé devant les maisons de mes amis d’enfance et leurs parents étaient dehors. Ils m’encourageaient. C’était tellement un beau moment, qui ne s’achète pas.»

«La course me fait sentir mieux que toutes les drogues et l’alcool que j’ai pu prendre. Je ne me suis jamais senti aussi bien dans la vie qu’en traversant la ligne d’arrivée d’un demi-marathon ou d’un marathon.»

Bien que la route soit encore longue, M. Hall reconnaît que son expérience pourrait permettre à d’autres de s’en tirer. Depuis quatre ans, il partage son vécu lors de rencontres de narcotiques et alcooliques anonymes au Québec. Il songe à élargir son public en donnant des conférences dans les écoles.

«Plusieurs d’entre eux suivent des thérapies. Je les encourage à poursuivre. Je leur raconte mon histoire. C’est beau de voir du monde qui travaille pour s’en sortir. J’ai toujours aimé aider mon prochain. Ça me rend plus léger de le faire.»

Il continue de se fixer des objectifs. Cet été, il a notamment l’intention de participer pour la première fois à la Quête du sommet du Mont-Royal, un ultramarathon de 50 km sur l’Île de Montréal.