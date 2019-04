Le Fricot fait découvrir la cuisine acadienne à Montréal

Le restaurant acadien Le Fricot, nouveau venu sur la scène culinaire montréalaise, débarque dans le quartier de la Petite-Bourgogne avec une cuisine aux saveurs des Maritimes.

«Poulet frit Dixie Chick», «pogo de l’Aboiteau», «salade Parlee», les Acadiens exilés à Montréal pourront désormais retrouver un peu de chez eux dans le menu d’un nouveau restaurant situé au 2661 rue Notre-Dame Ouest. En dessert, ils pourront déguster quelques poutines à trou ou des pets de soeur.

Simon Dunn, copropriétaire de l’enseigne, rêvait depuis longtemps de redonner vie aux plats de son enfance. Petit-fils d’une Acadienne de Shediac, il a passé la plupart de ses premiers étés sur la côte du Sud-Est du Nouveau-Brunswick.

«J’ai baigné dans cet univers depuis tout petit», raconte-t-il.

La guédille de homard occupe une bonne place dans le menu du restaurant. – Gracieuseté Les Maritimes et l’univers de la pêche sont au coeur de la décoration du lieu. – Gracieuseté Les Maritimes et l’univers de la pêche sont au coeur de la décoration du lieu. – Gracieuseté

Propriétaire du pub voisin la Drinkerie Ste-Cunegonde, il s’est notamment associé au chef Alain Gauvin, originaire de Caraquet, pour monter ce projet.

Son intention: redonner leurs lettres de noblesse aux guédilles de homards, fruits de mer et autres traditions culinaires acadiennes, sans s’interdire d’explorer d’autres saveurs.

«La nourriture acadienne classique n’est pas particulièrement connue ou considérée par le reste du Québec.», estime Simon Dunn.

«Pourtant la nourriture y est excellente et il y a beaucoup de fruits de mer de saison, mais c’est aussi beaucoup de nourriture vraiment de base, comme beaucoup de pommes de terre, beaucoup de choses frites. Nous, on a voulu prendre ces racines-là et les travailler de façon créative pour que ce soit plus attrayant. Par exemple, on a déconstruit la poutine râpée pour que ce soit plus sexy en bouche et dans l’assiette, avec des ingrédients plus frais et plus actuels.»

Le restaurateur s’est servi de ces multiples voyages en Acadie pour décorer son établissement.

«C’est vraiment une foule de choses que j’ai trouvées au Nouveau-Brunswick, dans des brocantes, dans mon chalet d’enfance, dans le grenier de mon grand-père…»

Aux visiteurs qui découvriront les lieux lors de l’ouverture officielle, le 4 avril, il promet une ambiance chaleureuse et décontractée et une cuisine sans prétention.

«Ce n’est pas un endroit où on entend le bruit des assiettes et où ça parle tout bas, on voulait créer un lieu festif avec de la musique», explique-t-il.