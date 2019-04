Le petit-fils de Nelson Mandela en visite au Nouveau-Brunswick

Siyabulela Mandela, le petit-fils de l’illustre et défunt activiste et leader sud-africain, Nelson Mandela, est allé saluer, samedi soir, les employés du restaurant Thandhi, au centre-ville de Saint-Jean. - Gracieuseté

Siyabulela Mandela, le petit-fils de l’illustre et défunt activiste et leader mondial sud-africain Nelson Mandela effectue actuellement un premier séjour à vie en sol néo-brunswickois.

Celui qui est actuellement candidat au doctorat (relations internationales et résolution de conflits) et chargé de cours au département de politique et d’étude des conflits de l’Université Nelson Mandela, en Afrique du Sud, a entamé son périple samedi soir, à Saint-Jean.

M. Mandela a été accueilli à l’Aéroport de Saint-Jean par les promoteurs de sa tournée (et avec un café 2 sucres et lait!) avant que l’invité de prestige ne se dirige dans la ville portuaire pour un repas que le jeune sud-africain, âgé de la vingtaine, s’est offert dans un populaire restaurant indien du centre-ville.

«Il a dû faire 20 câlins, y compris à chacun des membres du personnel du restaurant!», a affirmé à l’Acadie Nouvelle Bernadette Fernandes, l’une des organisatrices de sa visite au Nouveau-Brunswick.

Dimanche matin, après un déjeuner avec des proches, il a visité Credo, un monument commémoratif érigé à Hampton, en l’honneur de John Peters Humphrey, un ardent défenseur des droits de la personne.

Sa journée s’est poursuivie à la Bibliothèque publique centrale de Saint-Jean avec la lecture sur place d’un livre pour enfants.

Ses activités se poursuivront dès lundi matin, avec une table ronde portant sur les thèmes de la paix, la justice sociale et le règlement des conflits, prévue à l’Université du Nouveau-Brunswick (UNB), à Saint-Jean.

Un événement similaire est prévu mardi après-midi, à l’UNB, cette fois du côté de Fredericton.

Rencontre avec le premier ministre

Siyabulela Mandela doit profiter de son passage dans la capitale provinciale pour rencontrer le premier ministre Blaine Higgs et le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy.

C’est toutefois à Moncton où doit se dérouler la plus importante activité publique impliquant celui qui n’avait jamais visité le Canada auparavant.

L’événement public se tiendra jeudi après-midi, au Moncton Wesleyan Celebration Centre.

Public, militants de la justice sociale et décideurs doivent se joindre, pour l’occasion, à Mandela, lors d’un débat communautaire sur l’importance de la justice sociale et de l’égalité dans notre province ainsi que dans le monde entier.

Des billets pour l’événement au coût de 24.99$ étaient toujours disponibles dimanche soir, au moment de mettre sous presse.

Une visite officielle à l’hôtel de ville de Moncton est également prévue à son horaire.

«Ce sera une journée bien remplie à Moncton, les étudiants des trois universités, des collèges et des lycées, ainsi que le grand public auront tous la possibilité d’être inspirés par lui. Je souhaitais seulement qu’il puisse demeurer plus longtemps pour se promener ailleurs dans la province…», a quant à elle affirmé Cindy Comeau, une autre organisatrice du séjour de Siyabulela Mandela au N.-B.