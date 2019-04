Les opérations de la cataracte sont à nouveau offertes à Campbellton

Les opérations de la cataracte sont à nouveau offertes à l’Hôpital Régional de Campbellton.

Depuis un peu plus d’un an, les patients de la région devaient se déplacer à Bathurst pour les opérations de la cataracte en raison du manque de spécialiste à l’Hôpital Régional de Campbellton pour offrir le service.

«Nous sommes fiers d’avoir pu rétablir ce service à Campbellton», a déclaré Gilles Lanteigne, président-directeur général du Réseau.

«Le retour du service permettra de réduire le temps d’attente pour les patients, d’offrir les services dans les délais prescrits et d’optimiser l’utilisation des installations à l’Hôpital Régional de Campbellton», a affirmé le président-directeur général.

«Dans un contexte où l’on doit offrir des services à une population vieillissante, c’est un développement extrêmement positif.»

Le service a été rétabli grâce à la collaboration du personnel médical de l’Hôpital régional Chaleur. En effet, un spécialiste de Bathurst se déplace maintenant à Campbellton afin d’opérer les patients.

«Les premières interventions chirurgicales ont eu lieu la semaine dernière et tout s’est très bien déroulé», a déclaré Dre Natalie Banville, directrice médicale du secteur de la chirurgie du Réseau de santé Vitalité.

«Cela est un bel exemple de collaboration et des avantages d’une approche de réseau de services. Pour les services de chirurgie, on voit concrètement les avantages de notre structure régionale qui favorise le travail d’équipe et le partage des ressources», a-t-elle déclaré.

Dans un premier temps, environ 30 opérations de la cataracte seront effectuées chaque mois à Campbellton. Selon la demande, et si la participation d’un deuxième ophtalmologiste se concrétise, ce nombre pourrait augmenter jusqu’à 70 par mois d’ici un an, selon le Réseau.

Vitalité voit aussi d’un bon œil le retour de ce service dans le Restigouche dans une perspective de recrutement médical.

«Cela pourrait nous aider à recruter un ophtalmologiste qui pourrait s’installer à Campbellton et travailler en collaboration avec ses collègues de Bathurst», a dit M. Lanteigne.