Un citoyen de Bas-Caraquet décoré de la médaille du Souverain

Ce n’est pas pour rien que les militaires, actuels ou retraités, portent leurs médailles du côté gauche, du côté du coeur. C’est parce qu’ils ont à coeur leur pays, leur patrie, pour qui ils ont donné plusieurs années de leurs vies.

Mais pour Armel Lanteigne, sa nouvelle médaille – la médaille du Souverain pour les bénévoles remise il y a quelques jours par la gouverneure générale Julie Payette – lui rappelle particulièrement tous ses frères d’armes acadiens et du 22e Royal Régiment qui sont tombés au combat dans divers conflits depuis 1914.

Des hommes et des femmes qui n’ont pas eu la chance de revenir au pays. Des personnes, qui ont fait le sacrifice ultime au nom de la liberté, mais qui étaient en train de tomber dans l’oubli. Des gens dont il a voulu garder un souvenir permanent en consacrant toutes ces années à rénover et à reconstruire des cénotaphes dans les municipalités du Grand Caraquet.

Son dévouement à redonner à ces disparus un peu de dignité et énormément de reconnaissance a pris la forme de deux coeurs en argent.

Cet honneur national a totalement surpris le bénévole de Bas-Caraquet, âgé de 55 ans. Il conduisait un autobus scolaire quand son téléphone a sonné.

«La dame à l’autre bout du fil m’a dit “Félicitations!”. J’ai dit “Quoi?”. Elle m’a ensuite expliqué. Disons que ça se prend bien!», rigole le lauréat et président de la Légion royale canadienne de Caraquet.

Il s’est rendu à Ottawa avec sa conjointe Monique et quelques membres de sa famille. Il a été reçu dans le salon rose, à Rideau Hall. Il a marché sur le tapis rouge. Il a donné la main à Julie Payette, une ancienne militaire comme lui et astronaute. Elle lui a épinglé cette nouvelle médaille à côté des trois autres – médaille du service militaire outre-mer, médaille du Jubilé de diamant de la Reine et médaille de 12 ans de services dans les Forces armées canadiennes – qu’il possède déjà.

Un voyage qu’il n’oubliera pas de sitôt, jure-t-il.

Armel Lanteigne est très actif dans diverses organisations. On l’a vu dans Échec au Crime, ou encore dans le comité de sauvegarde de l’église Saint-Paul de Bas-Caraquet. Cependant, son engagement au sein des anciens combattants et des vétérans et dans la rénovation des cénotaphes dans le Grand Caraquet lui tient le plus à coeur.

À la retraite depuis 2003, ce sergent et policier militaire n’avait pas envie de se tourner les pouces bien longtemps. Sa première pensée a été dans la cure de rajeunissement des monuments dédiés aux soldats acadiens disparus pendant les deux grandes guerres (1914-1918 et 1939-1945) et la guerre de Corée (1950-1953).

Ces structures de pierres tombaient en ruines dans les cimetières. Il les a sorties de là, les a refaites de A à Z avec l’aide d’Yves Thériault, des Monuments Sainte-Anne, les a financées avec des contributions du ministère des Anciens combattants ou encore des dons de la communauté et les a placées dans un endroit qui était à la vue de tout le monde.

«C’est ce qui me tient le plus à coeur, dit-il. C’est mon bébé. Les monuments tombaient en décrépitudes. Ça me fendait le coeur de voir que ce n’était pas entretenu et je l’avais promis quand j’ai commencé ma présidence à la Légion. Il a fallu convaincre beaucoup de monde.»

Bertrand, Grande-Anse, Maisonnette, Saint-Simon et Bas-Caraquet ont maintenant un nouveau cénotaphe. Celui de Caraquet sera prêt à l’automne. Après, ce sera au tour de Paquetville.

C’est pourquoi, croit-il, qu’il a reçu cette médaille.

«Je voulais aller au bout de ce que je voulais faire. Bien des gens disent qu’ils vont le faire, mais ne font rien. Moi, je le fais. À ma vitesse. Mais c’est fait. Et il n’y a pas grand-chose qui m’arrête», poursuit-il.

Outre ces monuments, sa prochaine mission sera de dénicher qui a bien pu soumettre sa candidature pour la médaille du Souverain pour les bénévoles. Car c’est apparemment ultra-secret, cette affaire-là. Joseph Lanteigne, de Saint-Léolin, a reçu pareil honneur en 2017, pour son engagement dans le Radiothon des Roses servant à améliorer les équipements de soins de santé dans la Péninsule acadienne.

Il faut cinq personnes qui appuient par lettre les raisons d’honorer le lauréat. Jusqu’à maintenant, Armel Lanteigne en a trouvé un.

«Il m’en reste quatre. Ça va bien finir par se savoir…», philosophe-t-il, non sans un sourire.

La médaille du Souverain pour les bénévoles

L’avers et le revers de la médaille du Souverain pour les bénévoles. – Gracieuseté mars 2019

La médaille du Souverain pour les bénévoles est une médaille en argent, de forme ronde et d’un diamètre de 36 millimètres, munie d’un anneau de suspension. Sur l’avers figure l’effigie contemporaine du souverain entourée de la mention de son titre royal canadien en lettres majuscules et du mot «CANADA», séparés par deux feuilles d’érable.

Le revers illustre la compassion et la générosité, représentées par les deux cœurs entrelacés. Les rayons symbolisent le temps que donnent les bénévoles, ainsi que leurs actions. Le ruban utilise les couleurs vice-royales, le bleu et l’or. Les cinq bandes dorées évoquent les doigts de la main, qui figurent sur l’emblème du Prix du gouverneur général pour l’entraide, tandis que le rouge foncé est associé à la royauté.