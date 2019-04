Une tour qui coûtera trois fois plus cher que prévu

Elle n’est pas encore fonctionnelle, mais la nouvelle tour de communication d’urgence de la Municipalité régionale de Tracadie diffuse déjà des ondes dispendieuses et négatives. Ce projet, initialement prévu à 45 000$, en coûte maintenant plus de 125 000$. Et ce n’est pas fini.

En cette période de restrictions budgétaires majeures, les élus de Tracadie ne sont pas très heureux. Ils cherchent à obtenir des explications sur cette explosion de la facture, avant de payer les entreprises qui ont collaboré à l’érection de cette tour près du réservoir d’eau potable de la ville.

Décidée par l’ancien conseil, l’initiative a été lancée par le conseil actuel, à la suite des événements de la crise du verglas de janvier 2017. Comme l’évaluation était inférieure à 50 000$, les élus n’avaient pas besoin d’aller en appels d’offres.

La construction de cette structure devait se réaliser en trois étapes. On prévoyait un peu moins de 5000$ pour préparer le terrain. Un bâtiment dans lequel sont rangées les connexions électriques devait coûter un peu plus de 10 000$. Quant à la tour, sa facture s’élevait à plus de 16 000$. Avec les frais d’ingénierie (plus de 9000$) et les taxes, on arrive à 45 000$.

La Société de développement régional a contribué 25 000$ au projet, ce qui a réduit la part de la ville à 20 000$.

Mais là, cette somme a quasiment triplé et la Ville prévoit encore des travaux de 10 000$ à 15 000$ avant que le sommet puisse émettre et recevoir les communications.

«Qui a autorisé tous ces travaux? Ce n’est ni le consultant (MSC Multiservices consultant de Tracadie), ni le directeur général (Daniel Haché), ni le maire, ni la direction des Travaux publics. Et là, nous avons des entrepreneurs qui veulent être payés. Ce sont des fonds publics. Paie-t-on un cadeau à un citoyen qui attaque régulièrement le maire?», a exprimé le maire Denis Losier.

Le citoyen en question, c’est Frank Wilson McLaughlin. Il dit être le responsable de la conception des travaux et il se demande bien où le maire peut prendre ces chiffres. Il est même prêt à aller rencontrer les élus pour tout expliquer.

«Anytime, s’est-il exclamé lorsqu’interrogé par l’Acadie Nouvelle. Depuis cet automne que j’attends une rencontre et que le maire refuse. Je n’ai rien à cacher. Il dit que ça coûterait encore jusqu’à 15 000$. J’ai vérifié et avec 7500$, on finit le travail. Pourquoi aller dire sur la place publique qu’il y a des coûts exorbitants?»

Selon M. McLaughlin, le conseil actuel n’a pas respecté les démarches de l’ancienne administration. Il ajoute également qu’il a payé de sa poche le déménagement de la tour de Miscou à Tracadie. Il prétend que le maire et le directeur général lui mettent constamment des bâtons dans les roues.

«Tout le travail peut être justifié de A à Z. C’est une tour qui vaut son pesant d’or. J’en suis le propriétaire et je la remettrai à la ville lorsqu’elle sera fonctionnelle. Je n’ai pas reçu un sou des 10 400$ de réclamation. J’ai tout payé de ma poche. Pourquoi cette tour? Parce que nous pourrons rejoindre tout le monde par radio amateur en cas de catastrophe.»

Les derniers câblages devraient être installés dès la fonte des neiges. La tour serait fonctionnelle ce printemps, selon les estimations de M. McLaughlin.